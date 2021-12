BERGER, Lorraine



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Lorraine Berger, décédée le 14 décembre 2021 au centre d'hébergement de Charlesbourg. Elle était l'épouse de Jean-Paul Paquet. C'est entouré de l'amour des siens qu'elle est partie.Elle laisse dans le deuil son mari Jean-Paul Paquet; ses enfants : Denis et Lise (Michel); ses petits-enfants : Vanessa et Gabriel (Kimberley) ainsi que leur père Denis Langlois, Carolanne (Bryan) et Alyson; son arrière-petite-fille Rose; son frère Yvan (Véronique) ainsi que ses belles-sœurs : Bibiane, Huguette et Laurette. Sont également affectés par le décès de leur tante de nombreux neveux et nièces. L'envoi de fleurs peut être compensé par un don à la Société canadienne du cancer, 1040 avenue Belvédère, bureau 214, Québec (QC) G1S 3G3, téléphone : 418 683-8666. https://www.cancer.ca/fr-ca/donate/?region=qc&s_srx=cancer.ca-navbar-frNe pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.