CHAMPAGNE, Germaine Allard



Au CHSLD Côté Jardins, le 20 décembre 2021, est décédée à l'âge de 100 ans madame Germaine Allard, épouse de feu monsieur Lucien Champagne et fille de feu monsieur Georges Allard et de feu madame Irma Martel. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son frère Maurice (Marie-Reine Lacaille). L'ont précédée ses autres frères et sœurs: feu Georgette (feu Maurice St-Laurent), feu Marcel (feu Françoise Bergeron), feu Rita (Jean-Louis Denis), feu Françoise (feu François Noël), feu Robert (feu Jacqueline Gagnon) et feu Jacqueline. Elle laisse également dans le deuil tous les membres de la famille de son époux Lucien Champagne, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.La famille tient à remercier le personnel de la résidence Côté Jardins pour leurs gentilles attentions et tous les soins prodigués.