Airbus vend 60 appareils à Aviation Capital Group

Le transporteur américain Aviation Capital Group a annoncé l’achat de 60 appareils à Airbus, dont 20 A220, les avions CSeries développés par Bombardier.

Plus précisément, le transporteur a indiqué avoir conclu un accord ferme pour l’achat de 40 avions de la famille des A320 neo, en plus d’avoir conclu une entente pour l’achat de 20 A220.

Si cette entente se concrétise, il pourrait s’agir d’une bonne nouvelle pour les employés d’Airbus à Mirabel, où sont assemblés les appareils A220.

Le président et chef de la direction d’Aviation Capital Group, Thomas Baker, a indiqué être heureux de moderniser sa flotte avec des avions «qui offriront à nos clients les appareils les plus modernes et économes en carburant disponibles»

De son côté, Airbus s’est réjoui d’avoir été choisi pour fournir de nouveaux appareils au transporteur.

Il faut dire qu’Aviation Capital Group a vanté l’appareil développé par Bombardier, avant de passer dans le giron d’Airbus. «Le A220 est le seul appareil conçu spécialement pour le marché des 100 à 150 sièges et réunit ensemble une aérodynamique à la fine pointe de la technologue, des matériaux avancés et des moteurs Pratt & Whitney PW1500G de dernières générations. [...] Le A220 est un grand appareil pour les opérations régionales et à grande distance», a exposé l’entreprise.

Le montant de l’acquisition et le type d’appareils A220 qui seront acquis n’ont pas été dévoilés.