LALLIER, Laurette



À l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), le 19 décembre 2021, à l'âge de 79 ans, est décédée entourée de l'amour des siens, dame Laurette Lallier, épouse de monsieur Jean-Pierre Roger, fille de feu Wilfrid Lallier et de feu Angèle Mongrain. Elle demeurait à Québec.de 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Jean-Pierre Roger; ses enfants : Gino (Anne Larose) et Annie (Sylvain Trahan); ses petits-enfants : Claudelle, Marjolaine, Léa et Camille; ses sœurs : Aurore (feu Georges Dessureault), Madeleine (Charles Cantin), Marie-Thérèse (feu Guy Frenette) et Marie-Claire (feu Jean-Paul Morrasse); son beau-frère Donald Roger (Rita Campeau), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 7e étage de l'Hôpital Laval pour les bons soins prodigués. Merci pour votre aide et votre dévouement envers notre chère et attachante, et inoubliable maman. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 124-801, Grande-Allée Ouest, Québec (QC), G1S 1C1, tél.: 418-687-6084. www.michel-sarrazin.ca/faire-un-don