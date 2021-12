Célébrons l’Épiphanie avec la galette des Rois!

Craquante à l’extérieur, fondante au centre, puis garnie généreusement de crème frangipane aromatisée au rhum et à la vanille... Nous parlons bien de la fameuse galette des Rois, servie lors des célébrations de l’Épiphanie le 6 janvier ! Peu importe si vous terminez roi ou reine de la soirée, l’important sera d’avoir dégusté la plus gourmande des galettes des Rois qui soit. Laissez-vous tenter par l’une de ces créations artisanales proposées par ces pâtisseries.

Tommy Dion

Amoureux de la scène culinaire, du savoir-faire des artisans et du terroir québécois, le chroniqueur et critique gastronomique Tommy Dion est une référence de bonnes adresses à Montréal et au Québec. Son blogue et guide gourmand Le Cuisinomane est son moyen de faire rayonner l’industrie, en partageant ses découvertes et ses meilleurs plans.

On le suit sur www.lecuisinomane.com

Boulangerie Le Toledo

Cette impressionnante boulangerie artisanale, située en plein cœur du Plateau-Mont-Royal et nouvellement à Verdun, propose deux galettes tout aussi alléchantes et bien faites que l’ensemble des créations que l’on peut apercevoir sur les étalages. Tourte du Mont-Royal d’une main, galette des Rois de l’autre, puis un bon croissant pour la route : voici un simple petit bonheur. En plus de la saveur traditionnelle aux amandes, Le Toledo en propose une seconde aux bleuets du Québec.

Prix : 30 $

letoledo.com

351, avenue du Mont-Royal et 4448, rue Wellington, Montréal

Fous Desserts

La galette des Rois est devenue une tradition à la pâtisserie Fous Desserts, qui les met en vente tout le mois de janvier. Si la recette traditionnelle à la frangipane amandes, rhum et vanille est toujours au menu, une seconde création, elle aussi très attendue, rivalise à tout coup avec l’originale. Cette année, c’est une frangipane au praliné noisette qui sera à l’honneur.

Prix : 24 $-60 $ (4 à 12 personnes)

fousdesserts.com

809, rue Laurier Est, Montréal

Pâtisserie Ô Gâterie

Du côté de Longueuil, on doit se rendre à la pâtisserie Ô Gâterie pour célébrer l’Épiphanie comme il se doit. L’équipe ne change pas la recette gagnante, avec une frangipane légèrement aromatisée au rhum et à la vanille. Elle sera en vente dès le 4 janvier, en ligne ou en boutique.

Prix : 27,40 $

ogateries.com

364, rue Saint-Charles Ouest, Longueuil

Far Breton

Détrompez-vous, ce petit bijou de quartier ne se spécialise pas uniquement en Far Breton, cette spécialité de la Bretagne composée entre autres de beurre, de rhum et de pruneaux. Comme tout bon pâtissier, le chef sait utiliser le beurre à son gré pour confectionner croissants, kouign-amann, brioches et... galette des Rois. Une frangipane généreuse, bien dosée en vanille et rhum, enveloppée d’une pâte juste assez feuilletée, dorée et craquante. On s’empresse d’aller la cueillir directement à la pâtisserie, dès le 6 janvier – jour de l’Épiphanie.

Prix : 25 $ (frangipane classique), 28 $ (amandes et pistaches)

facebook.com/LeFarBreton/

1127, rue Bélanger, Montréal

La Grigne

Pour succomber à la tentation d’une pâte feuilletée craquante et d’une frangipane fondante, on se rend à la boulangerie La Grigne. Cette année, Mathieu, le boulanger, mettra de l’avant la camerise de la région de Lanaudière – en duo avec des noisettes – à l’intérieur d’une création, en plus d’en offrir une traditionnelle aux amandes. Elles seront offertes à partir du 4 janvier, sur commande seulement, à la boulangerie.

Prix : 20-25 $

facebook.com/LaGrigneboulangerie/

351, rue Saint-Charles-Borromée Nord, Joliette

Québec

Comptoir Boréal

Le petit frère du restaurant « du terroir québécois à la table » Chez Boulay ne se privera pas de proposer une galette des Rois aux saveurs d’ici. Sous un feuillage inversé, donc, se cachera une frangipane aux amandes additionnée d’une crème de graines de courge, en plus d’une crème pâtissière à l’érable pour adoucir le tout.

Prix : 25 $-30 $

chezboulay.com/comptoir-boreal/

42, côte du Palais, Québec

Borderons & Fils

C’est en utilisant une farine biologique du Québec que le boulanger François Borderon façonnera sa galette des Rois. Cette année, la traditionnelle frangipane aux amandes ornera les comptoirs, aux côtés de ses magnifiques pains au levain, croissants et brioches.

Prix : petite 24 $, grande 30 $

artisanborderon.com/fr

4 adresses : 1191, avenue Cartier; 204, rue Saint-Vallier Ouest; 423, 3e Avenue; 939, avenue Roland-Beaudin.

Au Bonheur des Pains

Cette nouvelle boulangerie artisanale située dans le quartier Saint-Nicolas à Lévis proposera deux différentes galettes : la traditionnelle à la frangipane aux amandes, ainsi qu’une seconde au praliné noisette. Elles seront en vente tout janvier : voici une bonne raison de découvrir ce petit bijou de quartier !