GARNEAU, Fernand



À l'Hôpital général de Québec, le 27 décembre 2021, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Fernand Garneau, époux de dame Denise Bergeron. Il était le fils de feu Adrienne Garneau et de feu Lorenzo Garneau. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera au, de 9h à 11h.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Céline (Jacques Garneau), Sylvie (Richard Matte), Gaétan (feu Line Berthelot), Diane (Alain Bujold) et Hélène; de nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que tous les membres des familles Garneau et Bergeron et ses amis. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement de l'Hôpital général de Québec pour les bons soins prodigués.