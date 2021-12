D’appréciables retombées

La damnée pandémie qui nous accable depuis si longtemps n’a heureusement pas eu que des effets négatifs.

Nous avons dû nous résoudre à ne plus nous expatrier, à nous confiner et à respecter de nombreuses consignes de prévention. Au cours de cette interminable période, aucune destination ne semblait aussi invitante et faite sur mesure pour nous ressourcer que l’arrière-pays québécois. Mère Nature est réellement devenue une hôte de premier choix.

Éloquent

Dans la section des statistiques du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, on indique qu’il y a eu près de 730 000 personnes qui ont acquis un permis de pêche, soit 67 000 de plus que l’année précédente. On doit extrapoler davantage lorsqu’on sait que les conjoints, les enfants de moins de 18 ans ainsi que ceux de 18 à 24 ans ayant une carte d’étudiant peuvent pêcher sous la surveillance d’un seul permis. On a longtemps tenté d’expliquer le léger déclin que connaissait la clientèle de la pêche au niveau de l’obtention des licences. L’année dernière a de quoi marquer l’imaginaire puisqu’il s’agit de la meilleure saison sur le plan des ventes en 22 ans.

Aux États-Unis, les ventes de permis de pêche des six premiers mois de 2021 ont connu une croissance de 8 % comparativement à la même période en 2019. De ce pourcentage, il y avait 16 % plus de femmes et 16 % plus de jeunes qu’il y a deux ans à peine.

Au niveau de la chasse, on surpasse là aussi les attentes avec une année record de 542 700 acquéreurs de permis, soit 42 000 de plus qu’en 2019-2020. Ces chiffres ont de quoi impressionner surtout qu’il s’agit des plus élevés depuis 1998-99 et qu’on ne pouvait pas les gonfler artificiellement avec des milliers de non-résidents.

La relève

Sécurité nature, la filiale éducative de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs (FéDéCP), est mandatée par le gouvernement pour diffuser au Québec les différentes formations menant à l’obtention des diverses certifications.

« Les effets de la pandémie et l’arrivée des cours en ligne ont été bénéfiques pour les activités de chasse. On constate l’engouement par le nombre de participants aux formations qui a doublé par exemple dans le cas de l’initiation à la chasse avec arc et arbalète. Du côté du cours de maniement d’armes, même s’il a été compliqué par les mesures sanitaires toujours changeantes, il aura accueilli, grâce à nos moniteurs bénévoles dévoués, plus de 20 000 participants cette année, ce qui correspond à la moyenne prépandémique », précise le directeur général de la FéDéCP, Alain Cossette.

Aubergistes de la forêt

« La pandémie a occasionné des opportunités inespérées et exceptionnelles pour faire découvrir les diverses régions du Québec et surtout les pourvoiries qui, pour leur part, ont accueilli des milliers de nouveaux clients », explique avec enthousiasme le PDG de la Fédération des pourvoiries du Québec (FPQ), Marc Plourde.

« Les adeptes et les néophytes ont investi pour acquérir tous les attirails et les véhicules nécessaires pour profiter pleinement de notre fabuleux réseau. En plus, maintenant équipés de la sorte, ils voudront certainement revenir à nouveau pour bénéficier des nombreuses offres proposées sur le terrain », a-t-il ajouté.

Mis à part certaines régions qui ont souffert à cause des restrictions de circulation, « il y a eu des achalandages records dans la majorité des pourvoiries situées en périphérie des grands centres », selon le patron de la FPQ.

Équipement

Les ventes ont littéralement explosé dans toutes les sphères touchant au monde du plein air et des activités de prélèvement. Selon les propos recueillis auprès de plusieurs intervenants, les résultats auraient pu être encore vraiment meilleurs s’il n’y avait pas eu autant de ruptures de stock à tous les niveaux.

Même pour les articles d’occasion transigés par des particuliers, tout se négociait à fort prix. Selon les plus récentes données du National Marine Manufacturers Association des États-Unis, il s’est vendu plus d’un million de bateaux usagés de l’autre côté de la frontière en 2020, ce qui représente la meilleure année depuis 2016.

N’attendez pas

Si vous avez l’intention de chasser, de pêcher, de camper, de naviguer, etc., il serait astucieux de réserver dès maintenant, car plusieurs destinations affichent déjà complet pour 2022 et la production de plusieurs manufacturiers est presque toute vendue.