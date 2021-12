Deux vins de Savoie pour terminer l’année en beauté!

Les vins de Savoie sont assez méconnus. Et pourtant, on y fait de choses fort intéressantes proposées la plupart du temps à prix raisonnable.

Sur la trentaine de vins référencés sur le site de la SAQ, on en trouve qu’une petite quinzaine en succursale. Les vins de Savoie sont surtout blancs (plus de 70%) avec un peu de rouges, très peu de rosé et de mousseux. On y retrouve une vingtaine de cépages dont plusieurs sont autochtones. C’est le cas de l’altesse, de la mondeuse, du gringet, de la jacquère et de la molette qui donnent des vins originaux.

La 7e génération de la famille Jean Perrier élabore depuis 1853 une large gamme de vins sur un peu plus de 60 hectares. Les deux vins qui suivent sont largement distribués dans les SAQ.

Jean Perrier, Cuvée Gastronomie Apremont 2020, Savoie, France 16,90 $ - Code SAQ 11965182 – 11,5 % - 1 g/L

Ce blanc est élaboré à 100% de jacquère, cépage qui représente plus de 50 % de la production savoyarde. Elle donne de bons résultats lorsqu’elle évolue sur un sous-sol calcaire, c’est le cas ici dans la commune d’Apremont, l’un des 15 crus identifiés dont le nom peut être ajouté à la mention « Vin de Savoie ». Dans le verre, on retrouve un nez d’assez bonne intensité évoquant des parfums de poire chaude, d’herbe fraîche et de lys. En bouche, le vin est vif, juste assez ample et de longueur appréciable avec une impression de salinité. Un vin singulier et authentique offrant un très bon rapport qualité/prix. Servir bien frais avec les poissons à chair blanche, les fruits de mer ou les huîtres.

★★1⁄2 $1⁄2

Jean Perrier, Cuvée Gastronomie Pinot Noir 2020, Savoie, France 16,30 $ - Code SAQ 856997 – 12 % - 1,4 g/L

Étonnant pinot noir qui se démarque par ses parfums de cerise et d’épices. La texture du vin en bouche montre un fruité généreux aux tanins légèrement granuleux. D’une grande buvabilité, il laisse une amertume noble et une impression de charbon en finale. Difficile de trouver un aussi bon pinot noir à ce prix. Bravo !

★★1⁄2 $1⁄2

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.