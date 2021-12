BENOÎT, Jeannine



À l'hôpital régional de Portneuf, Saint-Raymond, le 13 décembre 2021, à l'âge de 83 ans et 10 mois, est décédée madame Jeannine Benoît, fille de feu monsieur Emile Benoît et de feu madame Gabrielle Piché. Elle demeurait à Saint-Marc-des-Carrières, autrefois à Donnacona.. Madame Benoît laisse dans le deuil ses soeurs: Agnès (Réjean Gariépy), Huguette (feu Marcel Chevalier), Lise (feu André Jobin); sa filleule et proche aidante Josée Gariépy (Luc Lamothe), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami (e)s. Remerciement à tout le personnel de l'hôpital régional de Portneuf, au Dre Marie-Ève Lesage, ainsi que tout le personnel soignant du CLSC de Saint-Marc-des-Carrières pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC, G1S 3G3 ou en ligne au www.cancer.ca