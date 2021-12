PAQUET, Diane



À sa résidence, le 3 décembre 2021, à l'âge de 67 ans, est décédée dame Diane Paquet, épouse de feu monsieur Denis Côté. Elle était la fille de feu dame Cécile Martin et feu monsieur Raymond Paquet. Elle demeurait à Saint-Raymond.La famille vous accueillera aule dimanche 2 janvier 2022 de 18 h à 21 h etde 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Stéphane (Françine Veilleux), Patrick (Mélanie Tremblay) et Danny (Manon Boivin); ses petits-enfants: David, Noémie et Jacob Côté; ses frères et sœurs: André, Madeleine (Jean-Marie Marcoux), Pierre et Louise (Denis Saindon); ses beaux-frères et belles-sœurs: Lise (Michel Moffet), Danielle, Pierre (René Pépin), Sylvie (Johanne Duval) et Lynda (Robert Vallée); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Maman part en paix et va rejoindre tous ceux que tu aimais et dit bonjour à papa. Nous t'aimons tous très fort. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation Diabète Québec, 500- 3750, boulevard Crémazie Est, Montréal (Qc), H2A 1B6, tél.: 514-259-3422 ou 1-800-361-3504, site internet: www.diabete.qc.ca