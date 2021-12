Fitzgibbon a envisagé de ne pas revenir après son exclusion

Les grands remords et l’autoflagellation, très peu pour Pierre Fitzgibbon. Au terme d’une année mouvementée où il a été exclu du conseil des ministres puis réintégré, le principal intéressé défend à nouveau son intégrité et sa différence, lors d’une entrevue avec Le Journal accordée il y a quelques jours.

• À lire aussi: M. Fitzgibbon, prenez une bonne résolution pour 2022

• À lire aussi: Rétrospective 2021: Plusieurs moments forts de la politique québécoise

« Oui, je suis spécial, je suis différent de tout le monde. Mais ça ne fait pas de moi une bonne ou une mauvaise personne », avoue le ministre de l’Économie qui a parfois mis le gouvernement caquiste dans l’embarras.

« S’il y avait juste des Pierre Fitzgibbon, je pense que ça ne marcherait pas. La force d’un gouvernement, c’est d’avoir une complémentarité », plaide-t-il.

Il faut dire que 2021 a été tout sauf un long fleuve tranquille pour lui. Blâmé plusieurs fois par la Commissaire à l’éthique qui lui demandait de se départir de ses participations dans Immervision et White Star Capital, deux entreprises qui font affaire avec l’État, il aura dû quitter son poste de ministre en juin dernier. Puis, il aura été réintégré quelques mois plus tard, après avoir vendu ses actions.

« Il n’y a personne, il n’y a pas un journaliste qui va pouvoir me dire dans les yeux, vous avez manqué d’éthique, ce n’est pas vrai », clame M. Fitzgibbon qui soutient n’avoir jamais été en situation de conflit d’intérêts, ni dans ce dossier, ni dans celui du Programme PACTE.

Lors de ce purgatoire de trois mois, celui qui s’est forgé une réputation de franc-tireur du gouvernement avoue toutefois avoir songé plusieurs fois à quitter la politique, devenue un terrain miné pour lui.

Rester pour finir le boulot

« J’ai failli ne pas revenir, car honnêtement, je trouve cela ridicule. Mais en même temps, il y avait une question de perception. Je me suis dit : “Si les gens ont des problèmes avec cela, je suis de bonne foi, l’éthique c’est une de mes qualités.” J’ai rationalisé tout cela », affirme-t-il.

Mais il avoue être resté pour continuer son travail (à moitié complété selon lui) et affirme qu’il avait l’appui de François Legault, qu’il connaît depuis 1978, année de leur promotion aux HEC.

« Si le premier ministre m’avait dit, monsieur Fitzgibbon, merci, bon travail, on passe à autre chose, je serais parti chez nous. Je ne suis pas accroché à ce travail-là, même s’il me motive beaucoup », relate-t-il.

Il continue de penser que l’application du code d’éthique devra être revue. Par exemple, il croit qu’un ministre pourrait conserver des participations dans une entreprise, mais que si celle-ci fait affaire avec le gouvernement, le dossier pourrait être traité par le ministre des Finances ou le Conseil du trésor.

« Il ne faut pas que le ministre détienne un actif et soit dans une situation de conflit, ça je l’accepte. [...] Mais l’application du code est désuète. J’ai été au conseil de la Caisse de dépôt et placement [...] et son code d’éthique est pas mal plus robuste et intelligent que celui du gouvernement », assure-t-il.

Plusieurs mois plus tard, il continue de s’interroger sur la place des gens d’affaires dans un gouvernement. « Est-ce qu’on aurait un meilleur environnement économique, si le ministre ne connaissait personne du milieu économique ? » se demande-t-il.

Plus rigoureux qu’en affaires

Si ses adversaires l’accusent de faire de la politique comme les affaires, ce dernier s’en défend vigoureusement.

« Il ne faut pas être aussi rapide qu’en entreprise, parce qu’il y a un impact beaucoup plus grand. [...] Quand on prend une décision, comme ministre, ça affecte toute la population, je pense qu’il faut un cadre bien rigoureux. J’ai modéré mon anxiété », raconte-t-il.

Malgré les hauts et les bas, le ministre continue d’être motivé par son travail et se voit comme « le chef du développement économique du Québec ». « Je ne sais pas si je suis bon dedans, c’est un poste qui moi m’excite beaucoup », constate-t-il.

Le ministre avoue aussi aimer son travail de député dans sa circonscription de Terrebonne. « Ça nous ramène à la réalité. Je pense que j’aime beaucoup les gens. »

Mais la partie la plus ardue pour l’ex-homme d’affaires demeure la joute politique et les travaux parlementaires.

« Moi j’aime mieux être dans mon bureau comme ministre, travailler avec des entreprises. Même si je n’aime pas être assis au salon bleu, je pense que c’est un travail qui est important pour le Québec », dit-il.

Il démontre la même ambivalence envers les journalistes avec lesquels la relation demeure tendue, mais moins qu’à ses débuts en politique.

« Je m’amuse un peu avec les médias. Les journalistes, c’est comme les politiciens, il y en a des bons et il y en a des pas bons. [...]Les médias, j’avais un peu de difficulté au début, et j’étais dans l’erreur, car vous avez un rôle important à jouer », laisse-t-il tomber, sans filtre.

UNE NOTE PARFAITE AU PROGRAMME PACTE MALGRÉ LES CRITIQUES ET L’AFFAIRE LMPG

Critiqué au sujet du programme PACTE, le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, persiste et signe.

« Tous les prêts qui ont été faits, je les referais aujourd’hui sans aucune exception », dit-il en entrevue.

Ces dernières semaines, la vérificatrice générale, Guylaine Leclerc, a dévoilé que grâce à son pouvoir discrétionnaire, M. Fitzgibbon avait autorisé pour 68 millions $ en prêts à 10 compagnies qui ne respectaient pas tous les critères d’admissibilité du PACTE, un programme mis de l’avant pour aider les entreprises en manque de liquidités à cause de la pandémie.

Mais selon le ministre, la vérificatrice générale « n’a pas remis les prêts en question », elle a dit que la documentation « était un peu déficiente ».

« Et ce qu’on a dit au ministère, on a dit qu’on allait mieux documenter », dit-il.

Selon les dires du ministre, dans 28 cas, Investissement Québec a dû monter un dossier et demander son approbation.

« Ils ont déterminé que PACTE s’appliquait, mais ils voulaient quand même valider avec le ministre », explique M. Fitzgibbon.

Mandataire de sa fiducie

Sur toutes les entreprises aidées, un cas en particulier a toutefois attiré l’attention, celui de LMPG, anciennement Lumenpulse, qui compte parmi ses administrateurs Michel Ringuet, mandataire de la fiducie sans droit de regard de M. Fitzgibbon, qui avait également siégé au conseil de la compagnie.

Or, le ministre affirme que l’aide financière de 10,2 millions $ accordée à LMPG répondait à tous les critères. Le dossier est tout de même passé par son bureau, car tous les prêts de plus de 5 millions $ devaient être approuvés par lui.

« C’est Investissement Québec qui a pris la décision. [...] De dire que le ministre a manipulé des dossiers est une fausseté médiatique complète. »

Depuis quelques semaines, une aura de mystère entoure les entreprises qui ont bénéficié du pouvoir discrétionnaire du ministre.

Le ministre plaide que les noms des entreprises sont publics, mais dans une demande d’accès à l’information, le ministère a refusé de fournir la liste complète des entreprises qui ont profité du pouvoir discrétionnaire du ministre. Impossible, également, de mettre la main sur le guide interne et l’ensemble des critères.

Récemment, Le Devoir a révélé que le dossier du prêt octroyé à la compagnie Mayrand/Alimplus dans le cadre du PACTE avait été traité par la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, au lieu de transiter par le bureau du ministre de l’Économie.

L’entreprise a reçu 7 millions $.

Une obsession pour l’éducation

Le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon l’avoue candidement. Le plus important ministère du gouvernement est celui... de l’Éducation.

« Je suis venu en politique, car j’adhérais au discours de M. Legault. Je pense qu’il faut créer de la richesse collective, considérant notre pauvreté relative. Il faut réinvestir dans les services sociaux et plus encore dans l’éducation. C’est un discours qui m’a beaucoup allumé, alors je suis venu ici pour contribuer à ma façon », dit-il en entrevue avec Le Journal.

Le ministre qui a travaillé un peu partout sur la planète notamment à Hong Kong ou en Afrique veut augmenter la scolarisation des jeunes Québécois et il en fait une obsession.

« Je pense que le Québec est sous-éduqué si on compare à d’autres États comme la Corée du Sud, Singapour, les États-Unis ou Israël. La scolarisation a beaucoup augmenté au Québec, mais je pense qu’on a encore beaucoup à faire », constate-t-il.

Passer à l’étape suivante

Celui qui se réclame tant de Robert Bourassa que de René Lévesque, qui a voté Oui en 1980 et Non en 1995, dit avoir le cœur à gauche et le discours économique plus à droite, mais il plaide pour une intervention ciblée dans l’économie.

« Je suis de cette génération qui a bénéficié de la Révolution tranquille. Notre travail, c’est de prendre cela, d’aller l’amener vers d’autres étapes. Je pense que le Québec a un avantage comparatif par rapport à d’autres juridictions. Mais il faut focaliser sur les bons secteurs, on ne peut pas être bon dans tout », constate-t-il.

« Quand on regarde l’avantage du Québec au niveau énergétique, au niveau de ce qu’on peut faire pour aider à verdir le monde, je pense que beaucoup de gens disent “Wow” en regardant le Québec », poursuit le ministre.

Miser sur nos forces

Le Québec doit donc miser sur ses forces pour devenir « champion mondial » comme l’aluminium vert, l’aéronautique ou la filière batterie.

« Tout le monde se bat pour obtenir des investissements dans ce secteur-là. Si on prend l’approche au Québec de dire : “Nous, on est beaux, fins, intelligents et sympathiques, on parle deux langues, les gens vont venir”, ça n’arrivera pas ! Il faut que les gouvernements mettent de l’avant des programmes », constate-t-il.

L’important pour lui est de mettre en place les conditions favorables pour convertir les ressources.

« Une chose qu’on a reprochée à juste titre aux gouvernements précédents : pourquoi nos ressources naturelles, pourquoi on ne les convertit pas ? Je pense que dans le cas du lithium, du nickel et du graphite, on a une chance de les amener jusqu’au bout de la chaîne », croit-il.

L’électricité comme levier

M. Fitzgibbon croit aussi que le Québec devra continuer d’exporter son hydroélectricité, mais aussi en conserver pour développer l’hydrogène.

« On va décarboniser l’acier, les transports, on va faire de l’aluminium vert. Gardons notre richesse qui est l’hydroélectricité, nos minéraux critiques, gardons ça ici, convertissons ici », plaide le ministre de l’Économie.

Pour appuyer son intervention économique, ce dernier va miser sur la Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation (SQRI) et sur son vaisseau amiral Investissement Québec qui a davantage de pouvoirs.

« Oui, il va avoir plus d’interventions IQ, je pense que c’est requis. »

Ralenti par la pandémie

M. Fitzgibbon aurait toutefois souhaité être plus en avance dans son programme d’implantation, mais le contexte sanitaire a freiné ses ardeurs.

« On a été en pandémie la moitié du temps. C’est sûr que c’est un peu frustrant. Il y a des choses que j’aurais aimé voir s’accélérer en termes d’implantation », croit-il.

« Je suis à l’aise avec ce qu’on a commencé à faire [...] quand je finirai mon mandat, mon travail, j’aurai contribué à ma façon. Mais est-ce que j’aurais aimé qu’on soit en avance ? La réponse est oui. Je ne suis pas satisfait où on est rendu, mais je pense qu’il y a des circonstances », conclut-il.

À VOIR AUSSI