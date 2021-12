Le pire jour de l’An au pays

Les résidents des autres provinces canadiennes pourront célébrer l’arrivée de la nouvelle année en composant avec des restrictions moins sévères qu’au Québec. Tour d’horizon.

BARS FERMÉS

La Colombie-Britannique a fermé tous ses bars et discothèques le 22 décembre dernier. Les restaurants ne peuvent accueillir des groupes de plus de six personnes. Les ménages peuvent encore recevoir 10 autres personnes, pourvu qu’elles soient toutes adéquatement vaccinées.

PAS DE RÈGLES

Seulement deux mesures sont actuellement en vigueur en Saskatchewan : le port du masque obligatoire dans les lieux publics intérieurs et une preuve de vaccination ou un test négatif pour accéder aux restaurants, bars et autres lieux de divertissement. Il n’y a aucune restriction quant au nombre de personnes pouvant se rassembler dans les maisons.

10 : LE CHIFFRE MAGIQUE

Au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Écouard et à Terre-Neuve-et-Labrador, les familles peuvent accueillir à la maison un maximum de 10 personnes, préférablement toujours les mêmes. En Nouvelle-Écosse, ce nombre inclut les résidents du domicile.

RASSEMBLEMENTS POUR NON-VACCINÉS

À quelques jours des Fêtes, le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, a décidé d’assouplir les règles aux non-vaccinés, leur permettant finalement de se rassembler eux aussi à l’intérieur. Dans la province, 10 adultes peuvent se trouver ensemble. Il n’y a pas de limites pour les moins de 18 ans s’ils sont accompagnés d’un parent.

LE PASSEPORT VACCINAL DANS LES MAISONS

Au Manitoba, le nombre de personnes permises dans les rassemblements privés diffère selon le statut vaccinal des invités. Si tous ont reçu leurs deux doses, une famille peut recevoir jusqu’à 10 personnes à l’intérieur et 20 à l’extérieur. Mais s’il y a une personne non vaccinée dans le groupe, ce nombre est réduit à cinq à l’intérieur et 10 à l’extérieur.

PAS DE TOAST À MINUIT

En Ontario, les bars ne peuvent vendre d’alcool après 22 h et doivent fermer leurs portes à 23 h. Un scénario semblable à l’Alberta et à la Nouvelle-Écosse, où la vente d’alcool doit cesser à 23 h.

CONFINEMENT STRICT

Au Nunavut, tous les rassemblements sont interdits jusqu’au 17 janvier. Les restaurants sont ouverts seulement pour les commandes à emporter. Les gyms, églises et bibliothèques sont fermés, notamment.