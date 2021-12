Les 14 meilleures nouvelles séries québécoises de 2021

Il a fallu consacrer beaucoup de temps à nos écrans, cette année, tant il y a eu de nouvelles séries de qualité à regarder.

Que ce soit sur Club illico ou sur TOU.TV, ou encore à TVA, à Noovo ou sur ICI Télé, l’offre en matière de fictions a été aussi abondante que divertissante.

Et le plus beau dans tout ça, c’est que les productions québécoises peuvent être rattrapées sur les plateformes pendant le temps des Fêtes. Profitez-en!

Voici la liste des 14 meilleures nouvelles séries:

«Audrey est revenue»

Série produite par Pixcom, en collaboration avec Québecor Contenu

Disponible sur Club illico

Écrite par Florence Longpré et Guillaume Lambert, deux amis qui nous ont bien fait rire dans «Like-moi!», cette comédie dramatique raconte l’histoire d’une adolescente qui est restée dans le coma pendant plus de 15 ans. Aujourd’hui adulte, elle retrouve ses proches et doit tout réapprendre. Mention spéciale à Florence Longpré qui campe Audrey tout en retenue ainsi qu’à ses parents joués avec beaucoup de talent par Josée Deschênes et Denis Bouchard. Drôle et touchant.

«Sans rendez-vous»

Série produite par Aetios Productions

Disponible sur TOU.TV EXTRA et diffusion à compter du mercredi 5 janvier, à 21 h, sur ICI Télé

Magalie Lépine-Blondeau incarne une infirmière-sexologue en crise existentielle dans cette comédie dramatique franchement divertissante, où aucun tabou ne semble vouloir freiner les protagonistes. L’auteure Marie-Andrée Labbé («Trop») a créé une galerie de personnages attachants pour parler de diversité sexuelle, de travail du sexe et d’ITSS. Pensons notamment à Lou (Mikhaïl Ahooja), Yasmine (Fabiola Nyrva Aladin) et Roxane (Anne Casabonne). C’est aussi cru que rigolo.

«Piégés»

Série produite par Duo Productions, en collaboration avec Québecor Contenu

Disponible en vidéo sur demande pour les abonnés d’addikTV

On ne voudrait pas être à leur place. Cinq personnes qui ne se connaissent pas ont été kidnappées et enfermées dans des cellules par le Chat, un personnage inquiétant qui leur lance le défi de comprendre ce qu’ils ont en commun afin de s’en sortir. Ce dernier manipule ses proies appelées à s’unir pour survivre et affronter leurs peurs. Martin Dubreuil, Schelby Jean-Baptiste, Brigitte Lafleur, Jean-Philippe Perras et Brigitte Poupart donnent vie à ces gens captifs du Chat, dont on ignore les motivations. Beaucoup d’angoisse et de tension.

«Je voudrais qu’on m’efface»

Série produite par Babel films

Disponible sur TOU.TV

Julie Perreault brille dans cette série coup-de-poing adaptée du roman d’Anaïs Barbeau-Lavalette. Dans son rôle de mère toxicomane et de travailleuse du sexe, la comédienne est à des années-lumière de son «casting» habituel. On se retrouve sur le bord de l’autoroute 40 dans le quartier Saint-Michel, à Montréal, dans un immeuble menacé de démolition. Avec tous les enjeux liés à la pauvreté, à la violence et à la dépendance. C’est dur et plein d’espoir à la fois.

«L’œil du cyclone»

Série produite par KOTV

Disponible sur TOU.TV EXTRA et la saison 1 sera diffusée dès le lundi 3 janvier, à 19 h 30, sur ICI Télé. La saison 2 sera disponible dès le 3 février sur TOU.TV EXTRA

Cette comédie à sketchs met en vedette une mère monoparentale débrouillarde et patiente ainsi que ses trois enfants. Christine Beaulieu est tout simplement sublime dans le rôle de cette mère entrepreneure qui a une lourde charge mentale. Elle s’adresse directement aux téléspectateurs pour ventiler. On aime aussi la sœur courtière immobilière (Véronique Cloutier) et la mère pas toujours fine (Danielle Proulx). C’est pétillant et intelligent.

«Les moments parfaits»

Série produite par Encore Télévision, en collaboration avec Québecor Contenu

Diffusée le mercredi à 20 h à TVA et en rattrapage sur TVA

Cette série annuelle a pris le temps de s’installer et de nous faire connaître la famille Thomas, qu’on a désormais adoptée. On aime les personnages parce qu’ils nous ressemblent, les thèmes sont porteurs et la touche d’humour est juste parfaite. On apprécie aussi – beaucoup! – la distribution, qui est particulièrement solide: Denis Bernard, Myriam De Verger, Marie-Thérèse Fortin, Bianca Gervais, Jean-François Pronovost, Émile Proulx-Cloutier, Gabriel Sabourin et Catherine Trudeau. Il n'est pas trop tard pour monter dans le train, tous les épisodes sont disponibles sur TVA+.

«Doute raisonnable»

Série produite par Aetios Productions

Disponible sur TOU.TV EXTRA et diffusion dès le lundi 3 janvier, à 21 h, sur ICI Télé

Les producteurs Fabienne Larouche et Michel Trudeau ont eu l’idée de créer cette série policière s’intéressant à une nouvelle escouade dédiée aux crimes à caractère sexuels. Julie Perreault joue le rôle de la policière Alice Martin Sommer, une femme qui a aussi des secrets. Elle partage l’écran avec Charli Arcouette, Nadia Essadiqi, Kathleen Fortin et Marc-André Grondin. On découvre qu’il n’est pas facile de trouver la vérité quand on enquête sur des crimes sexuels ayant créé des traumatismes. À voir.

«...Moi non plus!»

Série produite par Encore Télévision

Disponible sur Crave

Idée originale de Catherine-Anne Toupin qui partage l’écran avec Vincent Leclerc, cette comédie raconte la chute d’une ministre qui devient ensuite animatrice de radio avec un collègue qui ne veut pas d’elle et qui l’a d’ailleurs beaucoup critiquée quand elle était en politique. La distribution est complétée par Pierre Curzi, Shelby Jean-Baptiste, Alice Pascual, Christiane Pasquier et Frédéric Pierre. Les épisodes sont inégaux, mais ça vaut quand même le coup.

«Patrick Senécal présente»

Série produite par Zone 3 et Productions Starling Road, en collaboration avec Québecor Contenu

Disponible sur Club illico

Patrick Senécal est le maitre du suspense au Québec et cette proposition est taillée sur mesure pour les amateurs d’horreur et d’humour noir. La réalisation de Stéphane Lapointe et de Senécal, pour un épisode, nous plonge dans des situations terrifiantes et inquiétantes, parfois à travers l’action ou la lenteur malsaine. Plusieurs comédiens ont joué le jeu pour cette première saison, dont Anne-Marie Cadieux, Karine Gonthier-Hyndman, Sébastien Huberdeau, Steve Laplante, Mylène Mackay et Théodore Pellerin. On en veut plus!

«Portrait-robot»

Série produite par ALSO Productions, en collaboration avec Québecor Contenu

Disponible sur Club illico et diffusion dès le jeudi 6 janvier, à 21 h, à TVA

Ce thriller policier produit par Sophie Lorain et Alexis Durand-Brault est habillement ficelé. Il met en vedette une jeune portraitiste judiciaire (Rachel Graton) capable de reconnaitre les visages et de deviner les secrets des gens. Elle se penche sur des crimes au sein de l’Unité des enquêtes avec ses collègues, dont Maryse Ferron (Sophie Lorain) et Bernard «Molosse» Dupin (Rémy Girard). Elle cherche par ailleurs à débusquer qui a enlevé son fils cinq ans plus tôt. À découvrir!

«Virage»

Série produite par KOTV

Disponible sur Crave

Charlotte Aubin joue Frédérique Lessard, une patineuse de vitesse de haut niveau inspirée de Marianne St-Gelais et de plusieurs autres athlètes olympiques et professionnels. On la suit au moment où elle abandonne sa carrière et plaque son petit ami Antoine (Émile Schneider), lui aussi patineur de vitesse. L’après-carrière ne sera pas de tout repos pour toute la famille Lessard. Sandrine Bisson, Juliette Gosselin, Marie-Thérèse Fortin, Patrick Labbé, Anglesh Major, Sylvain Marcel, Emmanuel Schwartz et Mani Soleymanlou ont aussi du temps de glace. Ça vaut le détour.

«Lou et Sophie»

Série produite par Passez Go

Disponible sur TOU.TV EXTRA

Lou et Sophie, deux amies qui veulent prendre leur envol dans la vie, souhaitent se la couler douce durant une année sabbatique. Elles sacrent, envoient promener leurs parents, explorent leur sexualité et fument du pot. Lou (Jade Charbonneau) est particulièrement difficile avec sa mère Caroline (Sophie Cadieux). Sophie (Zeneb Blanchet), elle, est toujours en porte-à-faux avec son frère (Rodley Pitt). C’est réaliste et authentique.

«Nous»

Série produite par Duo Productions

Disponible sur Club illico

La série raconte l’histoire de cinq jeunes liés par le destin qui sont nés dans le même hôpital pratiquement en même temps. Plus de deux décennies plus tard, ils se retrouvent et deviendront amis, dans un endroit baptisé Nous, lequel compte un café, des espaces de bureaux, une agence de voyages et les appartements de certains d’entre eux. Marc Béland, Marianne Fortier, Nicolas Fontaine, Élise Guilbault, Laeticia Isambert, Chanel Mings et Kevin Ranely se donnent la réplique. Lumineux et intrigant.

«Nuit blanche»

Série produite par Pixcom

Disponible sur TOU.TV

Qui a donc tué Loulou Hébert (France Castel), fondatrice d’un empire de parfums? La première saison de cette nouvelle série a été enlevante, mais ICI Télé a décidé de ne pas la renouveler, laissant les téléspectateurs en plan. Comme nous, les trois enfants de Loulou, Charlotte (Valérie Blais), Marlène (Marilyse Bourke) et Lucas (Jean-Philippe Perras) ne connaîtront jamais toute la vérité. On aimait les retours en arrière et la réalisation très léchée de Sébastien Gagné. C'était captivant et la suite était prometteuse.

On a hâte de découvrir ces nouveautés en 2022:

- «Les bracelets rouges», dès le mardi 4 janvier, à 20 h, à TVA

- «Léo» – saison 3, dès le mercredi 5 janvier, 21 h, à TVA, et tous les épisodes disponibles sur Club illico le même jour. «Léo» – saisons 1 et 2 sont disponibles aussi sur TVA

- «Le bonheur», dès le mercredi 5 janvier, 21 h 30, à TVA

- «Les honorables» – saison 2, dès le jeudi 6 janvier, sur Club illico

- «La confrérie», dès le lundi 10 janvier, à 20 h, sur Noovo

- «L’homme qui aimait trop», dès le mardi 11 janvier, à 20 h, sur Noovo

- «Aller simple», dès le mercredi 12 janvier, à 20 h, sur Noovo

- «Lac-Noir», dès février sur Club illico

- «Barbada», dès mars sur TOU.TV

- «Libre échange», dès le 10 mars sur VÉRO.TV

- «Classé secret», dès le printemps 2022 sur addikTV

- «Le temps des framboises», dès avril sur Club illico

- «Pour toi Flora», dès mai sur TOU.TV EXTRA

- «La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé», dès 2022 sur Club illico

