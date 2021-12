Les Panthers détruisent le Lightning

Dans un duel floridien, les Panthers ont déployé leur machine offensive pour vaincre le Lightning de Tampa Bay par le pointage de 9 à 3, à Sunrise, jeudi soir.

Le Québécois Jonathan Huberdeau a terminé la soirée avec un but et quatre mentions d’aide tandis que son compatriote Anthony Duclair a obtenu un doublé, dont son 100e filet en carrière dans la LNH en début de match, à la suite d’une fantastique feinte contre le gardien Maxime Lagacé. Frank Vatrano, Eetu Luostarinen, Maxim Mamin, Anton Lundell, Aaron Ekblad et Aleksander Barkov ont été les autres buteurs des Panthers.

Si Lagacé a été chassé de la rencontre après six buts, le jeune gardien des Panthers Spencer Knight a stoppé 39 des 42 rondelles dirigées vers lui. Zach Bogosian a d’abord réussi à le déjouer, en fin de première période, tout comme Steven Stamkos et Brayden Point plus tard dans le match.

Avec cette victoire, les Panthers (20-7-4) viennent chauffer le Lightning (21-7-4) au sommet de la section Atlantique. La formation de Tampa Bay demeure en tête avec deux points de plus, mais ils ont disputé une rencontre supplémentaire.