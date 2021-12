L’Ontario changera le format de son passeport vaccinal

Les Ontariens âgés de 12 ans et plus devront se procurer une preuve sous forme de code QR s’ils veulent fréquenter les lieux exigeant le passeport vaccinal à partir du 4 janvier.

Selon les informations rapportées par le Globe and mail, les anciens certificats de vaccination, sans code QR, ne pourront plus être acceptés par les commerçants. Les personnes ayant une exemption médicale devront, elles aussi, se procurer un code, alors que les notes des médecins ne seront plus autorisées à partir du 10 janvier.

Le passeport vaccinal a été instauré en Ontario en septembre et devait prendre fin à la mi-janvier. Cependant, le premier ministre de la province a annoncé, au début du mois de décembre, le maintien de ce dernier.

Le gouvernement de l’Ontario a assuré que l’application «Verify Ontario» permettra aussi la vérification des codes QR émis par les autres provinces du Canada.

