Plusieurs armes, dont des AR15, saisies à Akwesasne

Plusieurs armes en tout genre, incluant deux fusils AR15, ont été saisies mardi par le service de police de la communauté mohawk d’Akwesasne, près de la frontière américaine.

La police a dévoilé avoir mené une saisie dans une résidence du chemin Delormier, du côté ontarien de cette réserve qui se partage entre l’Ontario et le Québec, le long de la frontière avec les États-Unis.

L’opération a permis de mettre la main sur deux fusils AR15, un pistolet et trois arbalètes, en plus de munitions. De la drogue a aussi été saisie dans la résidence, tandis qu’un véhicule volé à Toronto et une embarcation volée à Cornwall ont été retrouvés sur place.

Deux citoyens d’Akwesasne, un homme et une femme, ont été arrêtés sur les lieux par les enquêteurs, a précisé la police.

L’opération a été menée par une unité de la police d’Akwesasne chargée de lutter contre le trafic de drogue, d’armes et de migrants dans la réserve.

De par sa position géographique, la communauté autochtone est connue comme l’une des grandes portes d’entrée pour le trafic d’armes à feu en provenance des États-Unis, comme en avait fait la démonstration l’émission «J.E.» en mars dernier.

La Gendarmerie royale du Canada avait d’ailleurs annoncé, au début du mois, une importante saisie de 59 armes à feu dans la région. Les policiers avaient mis la main sur 53 pistolets, six fusils et 110 chargeurs grande capacité, tout en procédant à deux arrestations.