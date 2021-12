Pour clore l’année: un Bye bye plein d’invités-surprises

«C’est une année très riche en caméos, il y aura plusieurs surprises tout au long du Bye bye», explique le producteur au contenu et l’un des quatre réalisateurs du Bye bye 2021, Simon Olivier Fecteau.

Celui qui en est à sa sixième présence à la réalisation du Bye bye fait aussi partie du groupe de 10 auteurs et autrices de cette édition 2021 (avec, entre autres, André Ducharme, Yves P. Pelletier et Richardson Zéphyr).

L’an dernier, en plein confinement pandémique, son équipe et lui ont fracassé les records de cotes d’écoute. Le Bye bye 2021 est devenu l’émission la plus écoutée au Québec de tous les temps.

Une formule appréciée

Fort de ses expériences précédentes, il estime que l’édition de cette année plaira aux Québécois. Il faut dire que le noyau que forment les comédiens principaux est solide avec Guylaine Tremblay, Sarah-Jeanne Labrosse, Mehdi Bousaidan et François Bellefeuille. La même équipe que l’an dernier, moins Claude Legault.

De ces «nombreux caméos» et des thèmes qui seront abordés le 31 décembre, il ne peut rien dévoiler, mis à part que tous les sujets peuvent être traités. On sait toutefois que le tournage a duré 14 jours – de la mi-novembre au 15 décembre dernier – et que le travail en amont a commencé en août dernier.

«Notre formule a été testée et prouvée, poursuit-il. On a fait plein d’erreurs dans le passé. C’est sûr qu’on va continuer à en faire, mais on va sans doute en faire moins. On a une meilleure connaissance de ce que ça prend pour faire un bon Bye bye : des sketchs drôles avec des interprètes drôles avec des sujets importants de l’année. Une diversité de points de vue aussi et un bel équilibre de genres de sketchs.»

Des textes forts

Le réalisateur souligne l’importance de rester apolitique, voyant son équipe comme des fous du roi pouvant se permettre de rire de tout un chacun.

«On est encore dans les années COVID, mais on ne voulait pas que ce soit une redite, alors on a travaillé très fort dans les textes avec un nouveau script-éditeur, Maxime Caron, et avec les auteurs. On a écrit jusqu’à ce qu’on ait une émission différente. À partir du moment où les intentions sont bonnes et que tu travailles fort, que les gens aiment ou n’aiment pas cela, c’est hors de ton contrôle.»

Le Bye bye 2021 sera présenté à 23 h le 31 décembre sur ICI Télé.

