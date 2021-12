Pour finir l’année en beauté!

La Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) conclut positivement la difficile année 2021: elle effectue une dernière grande remise en octroyant pas moins de 106 000$ en bourses individuelles à 40 étudiants(es)-athlètes émérites au cours d’une remise de bourses virtuelles organisée le 15 décembre sur la plateforme Zoom. Parmi ces athlètes, plusieurs sont de la région de Québec et du Saguenay Lac-Saint-Jean, tels que Antoine Briand de Beaupré (ski de fond), Alex-Ann Desrosiers Laroche de Saint-Antonin (baseball), Liliane Gagnon de Québec (ski de fond), Aurélie Jacob-Verreault de Lévis (basket-ball en fauteuil), Kaylee Koehler de Québec (ski acrobatique bosses), Mathieu Lelièvre de Donnacona (parahockey sur glace), Hubert Marcotte de Québec (patinage de vitesse longue piste), Nassim Nouajaa de Québec (soccer) et François Gauthier-Drapeau d’Alma (judo, 81 kg). Depuis sa création, en 1985, la FAEQ a octroyé 19 M$ en bourses, représentant 6525 bourses à 3300 boursiers(ères) différents(es).

5300 cadeaux

Photo courtoisie

Lowe’s Canada et son réseau (plus de 360 associé(e)s) ont permis d’amasser et de remettre plus de 5300 jouets, toutous et autres cadeaux à des enfants défavorisés partout au Canada. En partenariat avec Opération père Noël au Québec et l’Armée du Salut dans le reste du Canada, les magasins corporatifs et affiliés Lowe’s, RONA et Réno-Dépôt participants se sont temporairement transformés en pôle Nord pour recevoir et entreposer les cadeaux offerts par de généreux donateurs. Au Québec, Opération père Noël s’occupe notamment d’enfants vivant dans des familles très pauvres, ou même ayant été abandonnés. «Grâce à l’aide de généreux donateurs, ce sont plus de 20 600 de ces enfants, provenant de toutes les régions du Québec, qui vivront la magie des Fêtes», a souligné Thérèse Guillemette, cofondatrice d’Opération père Noël et surnommée «la mère Noël».

Appel de candidatures pour OSBL

Photo courtoisie

Le Club Rotary de Saint-Nicolas-Chutes-de-la-Chaudière est à la recherche de projets mobilisateurs pour l’année 2022-2023 dans le contexte de son admission au Télébingo Rotary. Le Club désire venir en aide à des organismes sans but lucratif (OSBL) dans le secteur ouest du grand Lévis. Les projets soumis doivent permettre d’améliorer ou d’aménager des installations desservant l’organisme; de soutenir la pratique d’un sport ou d’une activité culturelle; achat d’équipement, paiement de cours ou de participation à une compétition; de soutenir l’intégration sociale; répit ou camp de vacances pour enfants handicapés et camp de vacances pour enfants dont la famille est en situation de pauvreté. Votre organisme répond à ces critères? Vous avez un projet accrocheur à présenter? Écrivez à cette adresse: info@rotary-st-nicolas.org. Vous aurez jusqu’au 21 janvier 2022 pour faire parvenir votre demande incluant votre projet détaillé. Entre 80 000$ et 100 000$ seront ainsi remis dans la communauté par la participation du club à Télébingo.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 30 décembre 1981. Wayne Gretzky bat le record de 50 buts en 50 parties établi par Maurice Richard. Il en marque cinq dans une victoire de 7-5 des Oilers d'Edmonton sur les Flyers de Philadelphie pour porter son total à 50 en 39 matches.

Anniversaires

Photo courtoisie

L’honorable Josée Verner (photo), nommée sénatrice depuis le 18 mai 2011, 62 ans... LeBron James, joueur de basketball américain de la NBA (Lakers), 37 ans... Tiger Woods, golfeur américain, considéré comme l'un des plus grands de l'histoire de son sport, 46 ans... Sylvie Moreau, comédienne et actrice québécoise, 57 ans... Ben Johnson, sprinter canadien sur 100 mètres, disqualifié pour dopage aux Jeux de Séoul en 1988, 60 ans... Michel Dubois, animateur de l'émission de blues Rue D’Auteuil à CKRL 89,1 depuis 1993, 76 ans... André Paillé, ex-animateur radio (CHRC 80) et à la télévision (le 745) de Québec Télé-4, 79 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 30 décembre 2020: Dawn Wells (photo), 82 ans, l’interprète de Mary Ann dans la série culte Les Joyeux naufragés, diffusée aux États-Unis de 1964 à 1967... 2019: Laurier Gardner, 75 ans, député libéral d’Arthabaska de 1985 à 1989... 2018: Claude Gingras, 87 ans, journaliste et critique de musique... 2015: Howard Davis, 59 ans, boxeur américain, champion aux Jeux olympiques d'été de 1976... 2010: Tony Proudfoot, 61 ans, ancien joueur des Alouettes de Montréal... 2010: Bobby Farrell, 61 ans, chanteur et danseur du groupe disco Boney M... 2006: Saddam Hussein, 69 ans, homme politique irakien... 1970: Sonny Liston, 38 ans, champion mondial des poids lourds à la boxe en 1962 et en 1964.