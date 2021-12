Rétrospective 2021: phrases savoureuses de l’actualité municipale

La scène municipale a été riche en citations savoureuses encore une fois cette année. Voici les phrases qui ont été lancées au cours des derniers mois et qui ont marqué notre équipe municipale.

• À lire aussi: [QUIZ] Rétrospective 2021: la politique municipale à Québec en 34 questions

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

« J’ai la désolante impression que Québec est considérée comme un village [et] qu’on [la] regarde de haut. »

— Régis Labeaume, au sujet des négociations sur le tracé du tramway

« Il n’y en a que pour Montréal. »

— Régis Labeaume parlant du transport en commun

« Bravo champion ! Tout le monde a des beaux biceps, mais le monde est malade. »

— Régis Labeaume, à propos de l’éclosion au Méga Fitness Gym

« Il ne faut pas penser à ça. Ça ne donne rien, c’est utopique, ça n’arrivera pas. On n’a pas d’énergie à mettre là-dessus. »

— Régis Labeaume, concernant le projet de candidature pour les Jeux olympiques d’hiver en 2030

« On est dans la fake news totale. C’est vraiment, là, c’est du nano-Trump, ça n’a pas de bon sens. »

— Régis Labeaume, réagissant au projet de métro de Québec 21

« S’il y a des gens qui pensent faire changer d’idée le gouvernement pendant les élections, c’est terminé ce débat-là. Un débat là-dessus, ça ne fera pas trois jours pendant la prochaine campagne. C’est réglé. Je ne pense pas qu’il y ait un parti politique, quel qu’il soit, qui puisse penser faire changer d’idée le gouvernement. Ça n’arrivera pas. »

— Régis Labeaume, au sujet de l’appui de la CAQ au projet de tramway

« Québec, c’est pas Laval. C’est une ville patrimoniale qui coûte plus cher à gérer et qui investit beaucoup dans le tourisme. On a investi massivement. »

— Régis Labeaume, en dévoilant une étude comparée sur la compétitivité des villes québécoises

« Année après année, quand vous êtes maire, c’est vous qui êtes le méchant. [...] On a été ben ben tough, j’ai été ben malcommode. Mais on a persisté et aujourd’hui, on est heureux d’avoir la marge de manœuvre dont on a besoin. »

— Régis Labeaume, au sujet du respect du cadre financier

« Mon temps est fait et j’aspire à une autre vie. »

—Régis Labeaume, annonçant qu’il ne briguera pas un nouveau mandat en novembre

« J’ai bien l’intention de demeurer un ex pour très longtemps encore. J’ai bien dit un ex. Pas une belle-mère. »

— Régis Labeaume, lors de son tout dernier conseil municipal, le 4 octobre

« Si vous décidiez de changer d’idée, et vous en auriez parfaitement le droit, Monsieur le Premier Ministre, sachez que des solutions de rechange à la construction d’un tunnel existent pour soulager la congestion routière provenant de la Rive-Sud. »

— Régis Labeaume, dans une lettre très critique du projet de troisième lien adressée après son départ à François Legault

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

« J’ai de la difficulté à croire que les gens vont s’arrêter à un quiz pour savoir si la personne a les compétences pour être à la mairie. Dans ce cas-là, on va arrêter de faire des campagnes électorales et on va faire un quiz. »

— La candidate à la mairie Marie-Josée Savard à la suite du débat télévisé de Radio-Canada

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

« Les citoyens sont déçus de voir comment le patrimoine est géré présentement. Ils sont déçus de voir tomber des endroits, des lieux, des maisons, des bâtiments sous le pic des démolisseurs. »

— Bruno Marchand, candidat à la mairie, au sujet du rapport du Vérificateur général de Québec, qui pointe des lacunes de l’administration Labeaume dans la gestion du patrimoine

« Ceux qui mènent le show, c’est nous. »

— Bruno Marchand, candidat à la mairie de Québec, au début de la campagne électorale

« Le rôle de Québec, c’est de poser des conditions gagnantes pour tout le monde. Notre objectif n’est pas utopique, il est réaliste. En 2021, l’itinérance zéro, c’est le seul objectif humainement acceptable. »

— Bruno Marchand, alors candidat à la mairie, dévoilant ses engagements pour lutter contre l’itinérance

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

« Quand on reste sur la clôture puis qu’on tombe, on risque de se blesser avec les barbelés. C’est dangereux. Il vaut peut-être mieux prendre un côté ou l’autre de la clôture, mais être clair. »

— Gilles Lehouillier, critiquant les libéraux fédéraux au sujet du 3e lien

Photo d'archives

« On perd un ami. Beaucoup de gens avaient de l’affection pour cet arbre-là et c’est pour cela qu’il mérite la mémoire. »

— Jean-Marie Lebel, historien, à propos de la disparition de « l’arbre au boulet » de la rue Saint-Louis

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

« Régis Labeaume n’est ouvert à aucun changement [...] Donc, ce qu’on a décidé, c’est qu’on va travailler un projet qui, selon nous, répond mieux aux besoins des banlieues de Québec. »

— François Legault, premier ministre du Québec

À VOIR AUSSI