Sarah-Jeanne Labrosse attend son premier enfant

Le 30 décembre, Sarah-Jeanne Labrosse a annoncé sur Instagram, dans une suite de photos et de vidéos comiques, attendre un bébé pour 2022 avec son conjoint, l’acteur Marc-André Grondin.

Intitulée Les moments Marcan 2021 - en référence à Marc-André Grondin - la suite de photos et de vidéos inclue des photos de nourriture, des vidéos de Marc-André dansant et mangeant des côtes levées et une dernière vidéo ou la comédienne se filme de face puis de côté, dévoilant son ventre bien arrondi. On ignore depuis combien de mois elle est enceinte, mais elle est comme toujours resplendissante. Marc-André Grondin sera donc papa à nouveau, lui qui a déjà une fille d’une précédente union.

La publication a été aimée par plus de 20 000 personnes.

