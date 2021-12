Top 10 de 2021

Vos Méchants Raisins ont dégusté des vins par centaine, par millier, tout au long de l’année. Parfois moyens, rarement exceptionnels, souvent excellents. En voici dix qui sont sortis du lot, pour diverses raisons. Souhaitons que vous y trouviez, vous aussi, votre bonheur. Notez que certains des vins notés ci-dessous ne sont plus disponibles au moment d’écrire ces lignes, mais qu’ils devraient bientôt réapparaître sur les tablettes de la SAQ. Certains auront peut-être changé de millésime, mais vu leur constance exemplaire dans les dernières années, n’ayez crainte, ils seront tout aussi dignes d’intérêt.

Santé ! Buvez moins. Buvez mieux.

Domaine Combier, Cuvée Laurent Combier 2020, Crozes-Hermitage

Photo courtoisie

France 12,5 %

2,1 g/L | ★★★★ | $$$

Code SAQ : 11895065

C’est le grand-père de Laurent Combier qui a créé le domaine familial à Crozes-Hermitage autour du fameux Clos des Grives. On y cultive la vigne de façon biologique depuis plus de 50 ans. Apparue en 1999, la cuvée « Laurent » ou « L » est issue des jeunes vignes de syrah du domaine et destinée à être ouverte rapidement pour profiter de son fruité primaire. Intensément parfumé avec des tonalités de violette, de cassis, de poivre et une touche de balsamique. C’est ample, velouté, gourmand avec des tanins enrobés et beaucoup de fraîcheur en finale. Il reste encore quelques bouteilles dans le réseau SAQ.

Domaine de Piaugier, La Grange de Piaugier Série Limitée 2020, Côtes du Rhône

Photo courtoisie

France 14,5 %

3,1 g/L | ★★★1/2 | $$

Code SAQ : 14070894

C’est le meilleur exemple pour comprendre la splendeur des vins blancs du sud de la France à tout petit prix. Dominé grenache blanc (75 %), il est complété par la roussanne et le viognier. Des tonalités précises et de bonne intensité rappelant fleur d’oranger, poire, miel et lavande. C’est rond, large en bouche tout en restant frais et énergique. Finale puissante, qui chauffe un poil, mais longue et agréable. En mangeant, le vin devient encore plus intéressant et perd ce côté fougueux. Il en reste malheureusement très peu dans le réseau SAQ, alors surveillez le nouvel arrivage en début d’année.

Domaine Luneau-Papin, Vera Cruz 2020, Muscadet-Sèvre et Maine

Photo courtoisie

France 12 %

2,1 g/L – Biologique | ★★★1/2 | $$1/2

Code SAQ : 13318341

Les vins du couple Pierre Luneau et Monique Papin font partie des meilleurs du Muscadet. La cuvée Vera Cruz provient d’une parcelle de melon de Bourgogne d’une quarantaine d’années exposée plein sud et cultivée en bio et biodynamie. Le 2020 est une nouvelle réussite. Bien parfumé sur des notes de poire, de jasmin, d’abricot, d’agrumes et d’embruns marins. La bouche est à la fois nourrie et délicate, d’assez bonne densité et détaillée par une acidité fine et vibrante. Finale soutenue et saline. Un vin délicieux qui se laisse boire avec une facilité déconcertante et qui pourra évoluer une bonne dizaine d’années en cave. Au moment d’écrire ces lignes, le vin était toujours retenu aux entrepôts de la SAQ.

Albet i Noya, Xarel-Lo El Fanio 2020, Penedès

Photo courtoisie

Espagne 13 %

1,9 g/L – Biologique | ★★★1/2 | $$

Code SAQ : 12674221

Coup de cœur de nouveau cette année pour ce blanc élaboré à partir de vieilles vignes de xarel-lo (prononcez « cha-rel-lo »), un cépage surtout utilisé pour le cava, cultivées en bio et provenant d’une parcelle d’un seul tenant sise dans le Penedès. Une petite production qui tourne autour de 6000 bouteilles dans les bonnes années. Le 2020 est un nouveau tour de force avec un nez bien ouvert offrant des tonalités de fruits blancs, de melon, d’herbe et de coquillage chaud. Une matière de bonne densité finement détaillée qui gagne en volume avec le contact de l’oxygène et la température qui grimpe. Belle longueur avec des amers de qualité qui apportent une personnalité au vin. Un des meilleurs vins blancs autour de 20 $ à la SAQ.

Le Clos du Caillou, Bouquet Des Garrigues 2018, Côtes du Rhône

Photo courtoisie

France 14,5 %

1,7 g/l – Biologique | ★★★★ | $$$

Code SAQ : 12249348

Les vins du Clos de Caillou font actuellement partie des plus beaux côtes-du-rhône. La cuvée Bouquet des Garrigues se mérite de nouveau une place dans notre palmarès des meilleurs vins de l’année. Un vin surprenant par sa finesse, sa puissance, sa grâce et son impressionnante « digestibilité », cela malgré les presque 15 degrés d’alcool au compteur. On sent littéralement la garrigue dans les premiers parfums du vin, suivis des notes de tapenade, de kirsch, de poivre rose et de laurier. La bouche est encore plus impressionnante : compacte et énergique en attaque, elle s’installe et se déploie en milieu de bouche avec une riche texture sudiste, couplée à une impressionnante précision de tanin et une acidité qui vient ciseler le vin comme un pinot noir de bon terroir. Surveillez de près l’arrivée du 2019 en début d’année.

Domaine Guiberteau, Les Arboises 2016, Saumur

Photo courtoisie

France 12,5 %

<2 g/L | ★★★★1/2 | $$$$1/2

Code SAQ : 14760836

La première impression que laissent ce vin de la Loire et ses accents végétaux est celle d’un voyage dans le temps. Direction : Bordeaux, il y a de cela quelques décennies, avant la course effrénée à la (sur)maturité. Le vin n’a toutefois rien de vieillot. Plutôt une interprétation saine et respectueuse d’un terroir (Les Arboises) et d’un cépage (cabernet franc), dans un millésime marqué par des gels printaniers. Dans le verre : fraîcheur, élégance et droiture. Romain Guiberteau fait, comme toujours, preuve de sagesse dans l’usage du bois, dont les parfums s’estompent après une aération de 30 minutes en carafe. Le vin s’élève alors, et il se prolonge en une très longue finale, qui n’est pas sans rappeler les meilleurs rouges d’un domaine culte de Saumur-Champigny : Clos Rougeard, où Guiberteau a, il n’y a pas de hasard, fait ses classes. Un grand vigneron à découvrir sans tarder !

Samuel Billaud, Les Grands Terroirs 2020, Chablis

Photo courtoisie

France 12,5 %

1,4 g/L | ★★★★ | $$$1/2

Code SAQ : 11890993

Samuel Billaud est l’un des meilleurs vignerons chablisiens de sa génération ; son talent se confirme dans chacune de ses cuvées, grande ou modeste. Ce vin est un assemblage de parcelles situées sur les deux rives de Chablis, dont une petite partie adossée au premier cru Chapelot. Tout comme les derniers millésimes, le 2020 transcende la catégorie des chablis « village ». Franc, pur, droit et minéral à souhait, avec une concentration et une longueur qui soutient aisément la comparaison avec bien des premiers crus. Même à près de 40 $, cela demeure un excellent rapport qualité-prix.

Sumarroca, Penedès 2020, 2 CV

Photo courtoisie

Espagne 11,5 %

<1,2 g/L – Biologique | ★★★1/2 | $$

Code SAQ : 14160742

Les vins orange sont débarqués en grand nombre à la SAQ et ils ont conquis les papilles de bien des amateurs de tous âges. Sans être un « vin orange » à proprement parler, ce vin blanc catalan bénéficie quand même d’une macération pelliculaire de 10 jours, qui permet d’extraire une pointe de tanins et un maximum de saveurs du xarel-lo rosado, une mutation naturelle du xarel-lo, dont les baies sont un peu plus foncées. Un nez de miel, de pomme blette et de cire d’abeille ; une bouche droite et tendue, qui offre une concentration remarquable de saveurs. Singulier, savoureux et bio.

Tenuta delle Terre Nere, Etna Rosso 2019

Photo courtoisie

Italie 14 %

2 g/L – Biologique | ★★★★ | $$1/2

Code SAQ : 12711176

Marco de Grazia a produit son premier millésime sur le versant nord de l’Etna en 2002. Dès lors, il s’est donné pour mission la mise en valeur de ce grand terroir italien, notamment en délimitant une série de crus, dont il tire des cuvées parcellaires. Son Etna Rosso d’entrée de gamme est issu de « jeunes » vignes (entre 6 et 50 ans) de nerello mascalese (98 %) et de nerello cappuccio. Le tout est vinifié et élevé en foudres de chêne neutre, qui laissent les arômes de fleurs, de cerise noire et de zeste d’orange s’exprimer en toute pureté. L’attaque est souple et leste, mais la finale est marquée par des tanins légèrement granuleux et par une délicate amertume qui le rendent encore plus digeste et sapide. Un pur plaisir à table avec un magret de canard aux griottes. Les quelque 250 caisses en entrepôts devraient être libérées dans les prochaines semaines. Restez à l’affût...

Domaine Chasselay, Beaujolais 2020, Beaujolais Is Not Dead

Photo courtoisie

France 13 %

1,4 g/L – Biologique | ★★★1/2 | $$1/2

Code SAQ : 14559913

Non, le Beaujolais n’est pas mort. Au contraire, celui Jean-Gilles Chasselay et de ses enfants, Claire et Fabien, déborde de vie. Produit à Châtillon, dans les Pierres Dorées, ce gamay regorge de vitalité et de saveur de cerises à la fois concentrées et juteuses. Les tanins sont ronds, serrés et se dessinent sous une chair fruitée ronde et gourmande. À apprécier à table, avec un magret de canard. Les 280 caisses actuellement en entrepôts devraient être mises en marché sous peu.