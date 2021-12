Un défi qui sort des sentiers battus

Quand la chasse aux gros gibiers se termine, il y a une autre saison de traque tout aussi exaltante qui se poursuit jusqu’au 31 mars.

De nombreux adeptes croient à tort que la chasse au coyote est banale et que leur capture est relativement facile. Ceux qui l’ont déjà expérimenté peuvent vous confirmer qu’il s’agit d’un challenge de taille. Vous auriez peut-être intérêt à ne pas ranger tout de suite vos carabines pour la saison froide.

Premier contact

En 1987, Mario Côté de Sainte-Marthe-sur-le-Lac tire en direction d’un beau gros chevreuil et ce dernier tombe sur place. Il appose son permis et tente de le ramener vers sa camionnette. Le terrain étant trop accidenté, il décide d’aller chercher de l’aide auprès de son frère Marcel qui se trouve à moins de 30 minutes aller-retour. Quand il revient sur les lieux, il est complètement sidéré en découvrant que quelques coyotes ont littéralement dévoré les parties de viande tendre de son trophée. Découragé, il regarde au loin et il voit un des canidés carnivores qui a participé au carnage. Il le mire, fait feu et le récolte à sa grande satisfaction. Dès lors, il a eu la piqûre pour ce gibier à fourrure qui peut peser de 13 à 31 kg.

Mauvaise réputation

Le coyote est apparu dans la Belle Province dans les années 1970. Il s’est rapidement propagé vers l’est et le nord.

Puissant et courageux, il a une ouïe et un odorat très développés. Il se sert de toutes sortes de ruses pour se remplir la panse. Bien qu’il ne dédaigne pas la charogne, il se nourrira volontiers de chair fraîche. Ce canidé a mauvaise réputation, car il s’attaque aux animaux d’élevage comme les dindes, les moutons, etc., en plus de s’en prendre aux chevreuils et à leurs rejetons.

Déroulement

M. Côté est devenu un réel accro de la chasse à ce gibier au cours des 35 dernières années. Depuis 2008, il offre un service de guidage dans un rayon de 500 km2 s’étendant de Saint-Augustin à Lachute et de Saint-Placide à Saint-Jérôme.

La clientèle arrive chez notre pro vers 4 h 30 du matin en respectant les diverses consignes sanitaires.

Il vérifie alors si l’équipement de ses invités est conforme aux conditions du terrain et de la météo. Il fournit des habits de camouflage, des survêtements blancs pour se fondre dans la neige, des chauffe-mains, etc.

Mario prête aussi un bipode de qualité au besoin. Il fera essayer aux gens dûment certifiés avec permis de chasse, s’ils le désirent, un de ses calibres spéciaux.

Tout le monde se rend ensuite vers l’un des nombreux territoires privés où Mario a les permissions nécessaires pour chasser. En fonction des vents, il choisira un site. Une marche pouvant aller jusqu’à un kilomètre sera parfois de mise.

Les participants se positionneront dans un fossé, en bordure d’une lisière de bois ou sur une butte de terre surélevée. De leur position, ils souhaitent avoir une vision globale sur un autre boisé face à eux ou à un autre endroit potentiellement productif.

Dans un cas comme dans l’autre, il y aura toujours une distance minimale de 300 à 400 verges qui devra les séparer de l’emplacement visé.

Techniques

Une fois sur place, dès l’heure légale, les armes ajustées à très longue portée sont chargées, les jumelles tenues en mains et il ne faut plus bouger.

Une quinzaine de minutes avant le lever du soleil, M. Côté émet les cris d’un lièvre en détresse avec un appeau de Conception CP qui se nomme Last Chance, pendant près de 20 secondes. L’observation du gibier convoité commence à ce moment. Si après 90 minutes il n’y a pas d’action, Mario se dirige vers un autre site.

Il avoue toutefois être de plus en plus patient, car il a confiance dans ses approches et une connaissance approfondie de ses territoires.

Il ne faut pas oublier que tout au long de l’automne, le spécialiste a recherché des boisés et des marais giboyeux où des sources primaires de nourriture, tels l’écureuil, le rat musqué, le dindon sauvage et même le cerf de Virginie, sont présentes.

Ajoutez à cela que huit fois sur dix, la veille d’une excursion, il ira faire une prospection visuelle. Il reçoit en plus des signalements des agriculteurs qui l’informent de la présence de ces intrus ou tout au moins de leurs hurlements.

En action

Si un canidé se pointe à l’horizon, l’expert interrogé lancera quelques cris de lièvre en difficulté avec le même appeau ou avec le Provocator de Conception CP. Ces calls peuvent produire quatre appels différents.

Il prendra une lecture rapide avec son télémètre pour connaître la distance qui le sépare de l’animal à fourrure.

Il faut se rappeler que ces derniers peuvent se déplacer à la course jusqu’à ce qu’ils aient localisé la source de la nourriture potentielle.

En se servant d’une carabine de calibre .204, .223, .22-250, .243 ou 6.5 Creedmoor dotée d’une lunette avec un grossissement de 30 X, M. Côté peut cibler les coyotes à très longue distance. D’ailleurs, il en a déjà atteint un à 563 mètres (1850 pieds). Avec ses clients, il tente de faire approcher les canidés à moins de 275 mètres.

Conseils

Selon Mario, les meilleures périodes pour intercepter les gibiers convoités ont lieu juste avant une tempête de neige ou bien quand il y a beaucoup d’humidité, de brume ou de brouillard.

M. Côté donne également des formations sur les techniques d’appel et de chasse.

Pour en savoir plus, visitez les pages Facebook Mario Côté et Coyote zone 8 ou composez le 514 825-1693.