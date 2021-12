Vol à main armée à Saguenay

Un voleur s’est emparé du tiroir-caisse d’un Dollarama à l’aide d’une arme blanche dans le secteur de Chicoutimi, à Saguenay, mercredi.

L’incident s’est produit vers 15h45, dans une succursale de la chaîne située sur la rue Racine.

«L’homme a demandé au commis le contenu du tiroir-caisse, armé d’un couteau, avant de prendre la fuite», raconte le sergent Carl Tremblay, du Service de police de Saguenay (SPS).

Le commis en question n’a pas été blessé lors du vol qualifié, mais il n’a pas été en mesure de donner beaucoup de détails sur l’apparence du voleur. Tout ce qu’on sait pour le moment, c’est qu’il s’agit d’un homme grand et costaud, indique M. Temblay.

Malgré un ratissage minutieux du secteur, les agents de la paix n’ont pas été en mesure de mettre la main sur le suspect, qui est toujours en fuite.

On affirme cependant que le service d’identification judiciaire et celui des enquêtes se sont rendu sur place pour éclair les circonstances de l’événement. Les bandes vidéo du magasin et des commerces avoisinants seront également analysées, tout comme la scène du crime, pour obtenir plus d’informations.