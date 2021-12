PRÉMONT, Joseph



À l'IUSMQ (Centre Hospitalier Robert- Giffard), le 20 décembre 2021, à l'âge de 93 ans, est décédé M. Joseph Prémont, époux de feu dame Claudette Lafrance. Il était de fils de feu Placide Prémont et de feu Marie-Louise Létourneau. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport).de 11h à 13h50.L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière de Ste-Famille, Île d'Orléans.Il laisse dans le deuil ses fils: Claude (Marie-Claude Rousseau) et Yannick (Julie Jacques); ses petits-enfants: Pascal-Olivier, Rébecca, Émilie et Nicolas; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lafrance: feu Maurice (Carmelle Moisan), feu Raymond (Adélice Légère), feu Julio (Thérèse Simard), Gisèle (feu Lionel Poitras), Pauline (feu Gérard Veilleux), Denise (feu Denys Lessard), feu Michel (Charlotte Larrivée); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères, sœurs beaux-frères et belles-sœurs de la famille Prémont: Fernande (Gilbert Létourneau), Blanche (Georges-Henri Roy), Berthe (Gérard Prémont, Daniel Blouin), Thérèse (Paul-Henri Marquis), Cécile (Alexandre Labbé), Antoine, Marcel, Augustin (Georgette Verret), Jean-Charles (Blanche Paré) et de la famille Lafrance: Irène (Gilles Hamelin), Paul-Henri (Denise Ratté), Paul-Aimé (Florence Guay), Marcel (Armandine Vézina), Rachel (Honorius Dallaire), Laurien (Jeannine Audet). Un remerciement spécial au personnel soignant de l'IUSMQ pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Robert-Giffard, 2601 Chemin de la Canardière, Québec, G1J 2G3, 418 661-5155 https://www.jedonneenligne.org/fiusmq/INMEMO/