BLAIS, Francine Noël



À la Maison Michel-Sarrazin, le 25 décembre 2021, à l'âge de 75 ans et 5 mois, est décédée madame Francine Noël, épouse de monsieur Daniel Blais, fille de dame Délia (Léa) Fontaine et de feu monsieur René Noël. Elle demeurait à Saint-Jean-d 'Orléans.Elle laisse dans le deuil son époux Daniel Blais; ses enfants: Dominique, Caroline (Martin Roy), Frédéric (Sabrina Pilote-Lachance) et Jérôme (Mariane Demers); ses petits-enfants qu'elle aimait tant: Loriane, Laurence, Isaac et Béatrice. Elle laisse également dans le deuil ses sœurs: Nicole (Gilles Lacaille), Claudette (Marc Beauchamp), Doris (feu Réal Robitaille), Jocelyne, Céline et Huguette; ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Blais et plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents et ami(e)s. Francine est allée rejoindre son père René et son frère Réjean qui l'ont précédée dans la mort.La famille remercie tout le personnel du C.L.S.C. Orléans-Beauport, notamment Linda Turcotte (infirmière) ainsi que le personnel de la maison Michel-Sarrazin, particulièrement Pierrette Marquis (infirmière) pour les bons soins exceptionnels prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer 2375, avenue de Vitré, Québec, Québec Téléphone : 418 657-5334 Courriel : cancerquebec.que@fqc.qc.ca Site web : www.fqc.qc.ca. La direction des funérailles a été confiée à la