Joe Biden téléphonera dimanche au président ukrainien Volodymyr Zelensky après avoir mis en garde, cette semaine, son homologue russe Vladimir Poutine contre toute tentative d’invasion de ce pays, a annoncé vendredi la Maison-Blanche.

• À lire aussi: Échange de mises en garde entre Biden et Poutine sur l’Ukraine

Le président « réaffirmera le soutien américain à l’indépendance et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine », a indiqué un responsable de la Maison-Blanche.

Joe Biden « discutera du déploiement militaire russe aux frontières de l’Ukraine et passera en revue les préparatifs pour les prochaines rencontres diplomatiques destinées à faire baisser la tension dans la région », a ajouté ce responsable.

Volodymyr Zelensky s’est dit, dans un tweet, impatient de discuter avec le président américain « des moyens de coordonner nos actions dans l’intérêt de la paix en Urkaine et de la sécurité en Europe ».

Par ailleurs, le secrétaire d’Etat Antony Blinken a annoncé avoir téléphoné vendredi au secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg. Dans un tweet, le chef de la diplomatie américaine a appelé la Russie à « participer avec sérieux » aux négociations qui visent à permettre une désescalade des tensions autour de l’Ukraine.

Kiev et ses alliés occidentaux accusent Moscou d’avoir massé des dizaines de milliers de militaires aux frontières du pays en prévision d’une possible invasion.

L’OTAN est « uni » et « prêt au dialogue », a tweeté pour sa part M. Stoltenberg.

Les États-Unis et la Russie doivent tenir des discussions sur l’Ukraine les 10 et 11 janvier à Genève. Menées par la vice-secrétaire d’État américaine Wendy Sherman et son homologue russe Sergueï Riabkov, elles seront suivies le 12 janvier d’une rencontre Russie-Otan, puis le 13 janvier d’une réunion dans le cadre de l’OSCE.

Les États-Unis, accusés de mener certains dossiers internationaux sans trop d’égards pour leurs alliés, insistent justement sur une étroite coordination avec les Européens et les Ukrainiens.

Plus de 100 000 soldats russes sont massés près des frontières de l’Ukraine, dont la Russie a déjà annexé une partie du territoire, la Crimée, en 2014. Moscou est aussi largement considéré comme le parrain des séparatistes prorusses dans le conflit qui déchire l’est du pays depuis bientôt huit ans.

Joe Biden a menacé Vladimir Poutine d’une réponse ferme à toute invasion russe en Ukraine, lors d’un échange téléphonique jeudi durant lequel le président russe a affirmé que de nouvelles sanctions contre Moscou seraient « une erreur colossale ».

Après cette conversation téléphonique de 50 minutes, la deuxième en moins d’un mois, les deux hommes ont malgré tout fait l’éloge de la voie diplomatique pour sortir de la crise.