Bonne année grand nez !

Ça y est ! Nous y sommes presque encore une fois. Dans quelques heures nous tournerons la page sur cette fameuse année 2021, histoire de célébrer l’arrivée de la nouvelle année dans l’intimité toutefois. L’heure est au bilan et aux souhaits habituels. Je vous offre personnellement, ainsi qu’à vos proches, mes meilleurs vœux de santé de bonheur et de paix afin que 2022 soit une année exceptionnelle à tous les points de vue.

Je prends congé pour quelques jours, je vous retrouverai dans cette page le lundi 17 janvier 2022.

Merci pour vos souhaits

Laissez-moi de nouveau remercier ceux et celles qui m’ont fait parvenir récemment leurs meilleurs vœux pour le temps des Fêtes et la nouvelle année. Parmi eux, notons : Paule Robert-Bertin, veuve de l’artiste peintre Pierre-Paul Bertin, Alexandre Dumas de chez National, Ross Chicoine courtier immobilier agréé, Nicola Cortina du restaurant Michelangelo, Pierre-Luc Bergeron et Maxime Beaulieu de B2golf, Claude Lussier de Plan de match communications, André Gingras, professionnel de golf à La Tempête, Lisa Marie Lacasse de Lisa-Marie Communications, Linda Demers du Comptoir Le Grenier, Charles-Étienne Gendron et l’équipe d’Omy Laboratoires, Sophie Gingras de la Fondation Michel-Sarrazin, Paulette Dufour de Paulette Dufour Communications, Michelle Paré de la Fondation Jonction pour elle et Marie Morneau de Marie Morneau communications.

Une autre étape

Photo courtoisie

Puisque ma chronique fera relâche les deux premières semaines complètes de janvier 2022, permettez-moi de souhaiter joyeux anniversaire à l’avance à René Bélisle (photo), homme d’affaires et propriétaire de Place Alexandra, résidence pour aînés dans l’arrondissement Beauport à Québec. M. Belisle aura 80 ans et deviendra officiellement octogénaire le 2 janvier 2022.

Retraite Québec

Photo courtoisie

Après 33 années consacrées au service de l’État (19 ans à titre de membre de l’assemblée nationale et 14 ans à titre de dirigeant d’organismes dans le secteur public, Michel Després (photo) avait annoncé l’automne dernier qu’il prenait sa retraite de la fonction publique. Il tient promesse et quitte officiellement aujourd’hui (31 décembre) les fonctions de président-directeur général et membre du CA de Retraite Québec qu’il occupait depuis janvier 2016. Avant sa nomination à Retraite Québec, Michel Després a été, de 2011 à 2015, président du CA et chef de la direction de la CSST ainsi que président du CA de l'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST). De 2007 à 2011, il a dirigé la Commission des normes du travail à titre de PDG. Sous la bannière du Parti libéral, il a été député de la circonscription de Limoilou de 1985 à 1994, puis de 1998 à 2003, et député de Jean-Lesage de 2003 à 2007. Il a aussi occupé les fonctions de ministre du Travail et ministre des Transports. Bonne retraite Michel.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 31 décembre 1968. Pour la première fois, Radio-Canada présente une revue de fin d’année intitulée Bye bye qui deviendra une tradition annuelle à partir de cette date, attirant des millions de téléspectateurs québécois tous les 31 décembre, de 23 h à minuit. Pour parodier les événements de l’année 1968, on fait appel aux chanteurs Donald Lautrec et Marthe Fleurant ainsi qu’à Claude Landré et Françoise Lemieux.

Anniversaires

Photo courtoisie

Véronique Cloutier (photo), animatrice (radio-télévision) et comédienne, 47 ans... Paul Gillis, joueur de hockey de la LNH (1982-93 : Nordiques, Blackhawks, Whalers), avec les Nordiques de 1982 à 1991, 58 ans... Val Kilmer, acteur américain (Top Gun, Batman Forever), 62 ans... Ben Kingsley, acteur britannique, Oscar du meilleur acteur en 1983 (Gandhi) 78 ans... Sir Anthony Hopkins, acteur de théâtre et de cinéma. Oscar du meilleur acteur en 1992 (Le silence des agneaux) 84 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 31 décembre 2020 : Robert Hossein (photo), 93 ans, monument du théâtre, le comédien et metteur en scène français (Joffrey de Peyrac dans la série Angélique, marquise des anges)... 2015 : Natalie Cole, 65 ans, chanteuse américaine... 2012 : Richard Labonté, 55 ans, président de l’Association des golfeurs professionnels du Québec (AGP)... 2012 : Jovette Marchessault, 74 ans, écrivaine, sculpteure, peintre et féministe... 2010 : Marc Brière, 81 ans, avocat et essayiste québécois... 2009 : Maurice Dupras, 86 ans, ancien député fédéral de Labelle, au Québec, de 1970 à 1984... 1985 : Ricky Nelson, 45 ans, une des premières idoles des teenagers américains... 1972 : Roberto Clemente, joueur de baseball, 18 saisons avec les Pirates de Pittsburgh... 1968 : Wilfrid Hamel, 73 ans, maire de Québec de 1953 à 1965.