Ces 50 personnalités qui nous ont quittés en 2021

Durant cette autre année marquée par la pandémie, de nombreuses personnalités du milieu des arts se sont éteintes un peu partout sur la planète. Plusieurs d’entre elles étaient encore actives sur scène et devant les caméras. En voici 50 qui nous manqueront.

QUÉBEC ET CANADA

Rock Demers, Producteur

◆ Décédé le 17 août, à 87 ans

Photo d'archives, Sébastien St-Jean

Il a ému toute une génération d’enfants avec ses Contes pour tous, des films qui ont touché des cordes sensibles et fait rêver tant de jeunes cinéphiles, qu’on pense à La guerre des tuques, La grenouille et la baleine ou Bach et Bottine. Aussi fondateur des Productions La Fête, il a mêlé notre cinéma à celui de différents pays. Il a trempé plus de 50 ans dans le merveilleux monde du septième art, étant aussi à la tête du Festival international du film de Montréal durant les années 1960.

Serge Bouchard, Anthropologue, écrivain et animateur

◆ Décédé le 11 mai, à 73 ans

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

Outre sa facilité à communiquer avec les auditeurs de Radio--Canada, l’homme avait une plume évocatrice. Anthropologue reconnu, il a signé de multiples ouvrages, s’intéressant particulièrement à la culture autochtone et à l’histoire de notre territoire.

Marie-Claire Blais, Écrivaine

◆ Décédée le 30 novembre, à 82 ans

Photo d'archives, Ben Pelosse

Son premier roman intitulé La belle bête, avait donné le ton en 1959. L’autrice qui a ensuite signé le grand succès Une saison dans la vie d’Emmanuel s’est taillé une place indélébile dans l’univers de la littérature francophone.

Denis Charland, Artiste en arts visuels

◆ Décédé le 14 février, à 71 ans

Photo d'archives, @atelier.pressepapier

Sa contribution dans le milieu culturel trifluvien n’est pas passée inaperçue. En plus d’avoir été à la tête de la revue Le Sabord, il a soutenu les artistes visuels et les écrivains de sa région, rehaussant différents projets architecturaux.

Michel Girouard, Journaliste culturel

◆ Décédé le 9 avril, à 76 ans

Photo d'archives, Chantal Poirier

Celui qui a signé la chronique Champagne et caviar dans le magazine Allô Vedettes – pour lequel il a écrit plus de 40 ans – avait le jet set tatoué sur la peau. Et partout où il se pointait, un petit chien l’accompagnait.

Michel Garneau, Poète et dramaturge

◆ Décédé le 13 septembre, à 82 ans

Photo d'archives

Les mots ont fait partie intégrante du quotidien du poète (le recueil Les petits chevals amoureux), dramaturge (Mademoiselle rouge) et homme de radio (Radio-Canada). Ses pièces de théâtre ont aussi été jouées à maintes reprises à l’étranger.

Andrée Boucher, Comédienne

◆ Décédée le 30 septembre, à 83 ans

Photo d'archives

Partie prenante des téléromans Les belles histoires des pays d’en haut (elle a été Arthémise Baltour-Labranche) et Des dames de cœur (elle était Évelyne Lamontagne), elle a aussi eu droit à sa propre quotidienne, Signé Andrée Boucher, à TQS, et a animé C’est votre histoire sur les ondes de TVA.

Photo d'archives, ICI ARTV

Elle était également à l’aise derrière un micro et a donné des conférences de croissance personnelle dans lesquelles elle soulignait l’importance de prendre son destin en main.

Photo d'archives, Radio-Canada

Pierre Légaré, Humoriste

◆ Décédé le 5 octobre, à 72 ans

Photo d'archives

S’amusant à tirer les ficelles de l’humour intellectuel, l’artiste a longtemps fait rire. Ses questions existentielles étaient loin d’être anodines et ses jeux de mots étaient des plus recherchés. Pince-sans-rire, il s’est servi de son intelligence pour dérider les gens autant que les faire réfléchir. Ce fut sa façon à lui de critiquer et commenter les travers de notre société.

Photo d'archives

À ses prestations en solo, on peut ajouter des réussites comme des recueils de citations Mots de tête et les spectacles Les Parlementeries réunissant une belle brochette de collègues. Son esprit vif en a amuséww plusieurs.

Claude Jasmin, Auteur

◆ Décédé le 29 avril, à 90 ans

Photo d'archives

L’homme a eu la plume active. Son populaire roman Petite Patrie a été transposé au petit écran et une ribambelle de ses textes ont pris vie sur papier, sur les planches ou à la télé. Il a signé une cinquantaine d’ouvrages.

Bernard Lachance, Chanteur

◆ Décédé le 11 mai, à 46 ans

Photo d'archives

Habité par le rêve de fouler la scène du Chicago Theater devant une large foule, l’auteur-compositeur-interprète avait été remarqué par Oprah Winfrey, qui l’avait invité à son émission en 2009. Ses refus de recevoir des traitements contre le sida ont eu raison de lui.

Jacques Lacoursière, Auteur et historien

◆ Décédé le 1er juin, à 89 ans

Photo d'archives, Sébastien St-Jean

Raconteur hors pair, l’homme est à l’origine de la série encyclopédique Histoire populaire du Québec. Son expertise s’est également avérée nécessaire pour développer les séries Duplessis et Épopée en Amérique.

Rita Letendre, Peintre

◆ Décédée le 20 novembre, à 93 ans

Photo d'archives

Stimulée par la création d’œuvres de grand format, cette artiste membre du mouvement automatiste était décrite comme la peintre de la lumière. Elle était adepte de différentes techniques et adorait les couleurs.

Raymond Lévesque, Auteur-compositeur-interprète

◆ Décédé le 15 février, à 92 ans

Photo d'archives

Parmi les quelque 500 chansons dont il a signé les textes, il y a une pépite d’or, un hymne immortel : Quand les hommes vivront d’amour. Le célèbre parolier a côtoyé des artistes qui auront aussi leur place au firmament des arts québécois, qu’on pense à Gilles Vigneault, Jean-Pierre Ferland et Clémence Desrochers.

Photo d'archives

Maintes fois décoré, l’homme né à Montréal s’est retrouvé à la télé, mais a surtout aimé plonger dans l’univers des cabarets, tant chez nous qu’en France. C’est avec ses mots qu’il est entré chez les gens et qu’il y restera.

Norm Macdonald, Humoriste

◆ Décédé le 14 septembre, à 61 ans

Photo d'archives

Son arrivée dans l’émission de fin de soirée Saturday Night Live en 1993 a été remarquée. Né à Québec, l’homme y a entre autres animé le segment Weekend Update. Précédemment, il avait rédigé des textes pour des émissions comme Roseanne.

Michel Louvain, Chanteur

◆ Décédé le 14 avril, à 83 ans

Photo d'archives, Chantal Poirier

Il n’y avait pas un autre gentleman crooner comme lui. Le chanteur de charme avait gagné tout le respect de ses pairs et l’admiration de ses fidèles admiratrices. Ne rouspétant jamais à l’idée d’interpréter son grand succès La dame en bleu, l’artiste tiré à quatre épingles ne paraissait pas son âge et n’avait pas l’intention de se priver du plaisir de la scène.

Photo d'archives

En 2017, il avait fêté ses 60 ans de carrière. Peu importe le projet, le média ou le public, son attitude professionnelle, sa dévotion et l’amour qu’il vouait à son public transparaissaient.

Renée Martel, Chanteuse

◆ Décédée le 18 décembre, à 74 ans

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

La reine du country a été un exemple frappant de longévité dans un monde où des vedettes disparaissent en un claquement de doigts. À la fin des années 1960, ce sont ses succès yé-yé (Liverpool, Je vais à Londres, etc.) qui ont animé les pistes de danse.

Photo d'archives

Les décennies suivantes ont donné lieu à la naissance de chansons country qui se sont retrouvées sur toutes les lèvres, à commencer par Un amour qui ne veut pas mourir. La grande dame était revenue avec force au cours des années 2000. Cet automne, elle avait lancé l’album Contre vents et marées avec Paul Daraîche.

Minou Petrowski, Animatrice et critique de cinéma

◆ Décédée le 27 avril, à 89 ans

Photo d'archives

La mère de la chroniqueuse Nathalie Petrowski n’a pas consacré tout son temps et toutes ses énergies à une seule profession. Parmi ses multiples emplois, on se souviendra de ses nombreuses interventions culturelles, plus particulièrement ses critiques de films.

Christopher Plummer, Acteur

◆ Décédé le 5 février, à 91 ans

Photo d'archives, AFP

Impossible d’oublier le Capitaine Von Trapp dans la peau duquel il s’est glissé pour le célèbre long métrage La mélodie du bonheur (1965).

Photo d'archives

Or, l’oscarisé Canadien a réalisé plus d’un coup d’éclat au cinéma, son dernier étant sa participation inattendue en tête d’affiche du suspense Tout l’argent du monde (2017) alors qu’il a littéralement sauvé la production en remplaçant in extremis Kevin Spacey. Reconnu et apprécié, il a accolé son nom à plus de 200 projets à l’écran étalés sur 70 ans. À 90 ans passés, il n’avait pas l’intention de prendre sa retraite.

Pascal Rollin, Comédien

◆ Décédé le 16 août, à 81 ans

Photo d'archives

Inséré dans la distribution de plusieurs émissions québécoises (Terre humaine, L’or du temps, Les pays d’en haut), l’homme a également intégré l’équipe des films d’ici Le confessionnal et Jésus de Montréal. De plus, il a cofondé le Théâtre des Cascades, en Montérégie.

Gérard Poirier, Acteur

◆ Décédé le 19 décembre, à 91 ans

Photo courtoisie

Les Plouffe, Le parc des braves, Le temps d’une paix... Le nom du comédien figure dans une montagne d’émissions de télé québécoise. Son élégance et sa bonté ont fait de lui un artiste apprécié.

Photo d'archives

Vedette du court-métrage Henry, de Yan England, son visage a voyagé jusqu’aux Oscars.

Edward Rémy, Journaliste artistique

◆ Décédé le 7 mars, à 94 ans

Photo d'archives

Le cofondateur du magazine Échos Vedettes a été l’un des premiers journalistes artistiques québécois. Il a aidé à créer un « star système » chez nous, accordant une place prépondérante à notre culture. Son fils Érick Rémy a suivi ses traces.

Michel Robidoux, Musicien et compositeur

◆ Décédé le 31 octobre, à 78 ans

Photo d'archives

Artiste de l’ombre, le Québécois a ratissé large dans l’industrie de la chanson, composant quelque 300 chansons, collaborant avec les Cohen, Charlebois et Ferland, et signant la musique de Passe-Partout (première génération).

Jean-Marc Vallée, Réalisateur

◆ Décédé le 25 décembre, à 58 ans

Photo d'archives, AFP

L’annonce de son décès, il y a quelques jours, a créé une immense onde de choc au Québec, mais aussi à Hollywood où ce cinéaste de grand talent s’était bâti une carrière enviable depuis quelques années.

Photo d'archives

Parti trop tôt alors qu’il était encore dans la fleur de l’âge et au sommet de son art, Jean-Marc Vallée a permis au Québec de rayonner à l’international grâce notamment à son chef-d’œuvre C.R.A.Z.Y., immense succès partout dans le monde, mais aussi à ses films et séries américaines Dallas Buyers Club, Wild, Big Little Lies qui ont été récompensés aux Oscars, aux Emmys et aux Golden Globes.

Photo d'archives, AFP

Europe

Jean-Paul Belmondo, Acteur

◆ Décédé le 6 septembre, à 88 ans

Photo d'archives

Monstre sacré du cinéma français, on l’a surnommé « Bébel ». Figure emblématique du Conservatoire national supérieur d’art dramatique, à Paris, il est devenu l’un des visages phares du grand écran dans l’Hexagone, faisant courir les foules aux guichets des salles obscures, notamment durant les années 1960, 1970 et 1980 grâce aux films Le cerveau, Peur sur la ville, L’animal et L’as des as.

Photo d'archives

Cet artiste à la personnalité unique, à la riche filmographie et aux 60 ans de carrière, a accepté les ordres de moult cinéastes parmi les plus importants de son pays.

Photo d'archives

Tonton David, Chanteur reggae

◆ Décédé le 16 février, à 53 ans

Photo d'archives

Visage du reggae français, l’artiste David Grammont a entre autres connu un vif succès avec sa pièce Chacun sa route, appréciée sur la trame sonore du film Un indien dans la ville. Son nom a résonné dans la francophonie.

Michael Apted, Réalisateur

◆ Décédé le 7 janvier, à 79 ans

Photo d'archives

Le Britannique a réussi à se démarquer là où peu parviennent à le faire : dans le monde du documentaire. Sa série d’œuvres déclinées avec le mot « Up » n’a pas laissé indifférents les membres du jury des BAFTA qui l’ont souvent récompensé.

Jean-Pierre Bacri, Acteur

◆ Décédé le 18 janvier, à 69 ans

Photo d'archives

On se souviendra de l’artiste français devant la caméra (le film On connaît la chanson), mais aussi pour l’écriture de scénarios (ledit long métrage et Le goût des autres), rédigés en collaboration avec Agnès Jaoui, sa conjointe pendant 25 ans.

Patrick Juvet, Chanteur

◆ Décédé le 1er avril, à 70 ans

Photo d'archives

Ancien grand nom du disco des années 1970 grâce à des titres tels qu’Où sont les femmes ? et I Love America, l’artiste suisse avait une apparence soignée dont il assumait pleinement les divers éléments, dont le maquillage omniprésent.

Julos Beaucarne, Chanteur

◆ Décédé le 18 septembre, à 85 ans

Photo d'archives

Le Belge a été un auteur prolifique, c’est le moins que l’on puisse dire. Son catalogue contient un total de 500 chansons, 49 albums et... 28 livres. Pour lui, l’écriture était facile. Il savait parler des humains, mais aussi d’écologie.

Nathalie Delon, Actrice

◆ Décédée le 21 janvier, à 79 ans

Photo d'archives

Évidemment, elle a été l’épouse d’Alain Delon, mais elle ne s’est pas limitée à ce statut. La Française a tenu le haut de l’affiche du film Le samouraï avec son mari de l’époque et a tâté la réalisation.

Jean-Yves Lafesse, Humoriste

◆ Décédé le 22 juillet, à 64 ans

Photo d'archives

Il était le roi français du canular. Quand il s’emparait des ondes radio, mieux valait être aux aguets. Au début des années 1980, il a commencé à se payer la tête des gens au téléphone, faisant de ses coups sa marque de commerce.

Helen McCrory, Actrice

◆ Décédée le 16 avril, à 52 ans

Photo d'archives

Remarquée sur scène, la dame anglaise a foulé le plateau de trois films Harry Potter, jouant chaque fois Narcissa Malfoy, femme de Lucius et mère de Draco. De plus, elle a fait sa place dans la série Peaky Blinders.

Bertrand Tavernier, Réalisateur

◆ Décédé le 25 mars, à 79 ans

Photo d'archives

Le Français ne s’est pas contenté de créer des œuvres cinématographiques ; il a aussi rédigé plusieurs ouvrages de référence sur le septième art. On se rappellera de lui pour Que la fête commence..., Coup de torchon ou Un dimanche à la campagne.

Franck Olivier, Chanteur

◆ Décédé le 8 novembre, à 73 ans

Photo d'archives

Le chanteur de charme belge a été compositeur pour le premier album de Lara Fabian. Il a aussi prêté sa voix aux génériques des séries Le retour d’Albator et Astro, le petit robot, et interprété le succès Amoureux de vous Madame.

Charlie Watts, Musicien

◆ Décédé le 24 août, à 80 ans

Photo d'archives

Pendant presque 60 ans, le batteur a donné la mesure lors de l’enregistrement des chansons et durant les nombreux concerts des Rolling Stones. Comme Mick Jagger et Keith Richards, qu’il a rejoints en 1963 pour ne plus les quitter, le Britannique semblait éternel. Star du rock parmi les plus brillantes, l’homme a aussi joué de son instrument au sein de son quintette de jazz, passant plusieurs fois par le Québec. Il avait commencé à jouer de la batterie à 14 ans, se laissant entraîner par la musique de divers albums.

Lee « Scratch » Perry, Musicien et producteur

◆ Décédé le 29 août, à 85 ans

Photo d'archives

Géant du reggae et pionnier de la musique dub, le Jamaïcain a pris sous son aile nul autre que Bob Marley. Fort d’une vision élargie, il a permis de redéfinir le reggae et d’en repousser les barrières.

Henri Vernes, Auteur

◆ Décédé le 25 juillet, à 102 ans

Photo d'archives

Le père de Bob Morane a lancé son célèbre héros dans plus de 200 aventures romanesques. C’est en 1953 que l’écrivain belge a donné naissance au personnage qui lui a assuré une place importante dans le cœur de millions de lecteurs.

ÉTATS-UNIS

DMX, Rappeur

◆ Décédé le 9 avril, à 50 ans

Photo d'archives, WENN

Né Earl Simmons, le chanteur a pris la planète rap d’assaut à la fin des années 1990, plaçant son premier album au sommet du palmarès Billboard. Ses cinq premiers opus ont atteint, dès leur sortie, le premier échelon des ventes.

Dusty Hill, Musicien

◆ Décédé le 28 juillet à 72 ans

Photo d'archives

Son look autant que ses talents à manier la basse et sa voix particulière ont fait jaser durant ses quelque 50 années au sein du groupe ZZ Top. Il est membre du Temple de la renommée du rock and roll.

Richard Donner, Réalisateur

◆ Décédé le 5 juillet, à 91 ans

Photo d'archives

Il a marqué l’histoire du cinéma populaire américain en s’installant derrière la caméra pour tourner des productions telles que les deux premiers Superman, Les Goonies et les volets de la franchise L’arme fatale, pour ne nommer qu’elles.

Olympia Dukakis, Actrice

◆ Décédée le 1er mai, à 89 ans

Photo d'archives

Oscarisée pour la qualité de son jeu dans le film Moonstruck aux côtés de Cher, elle a su conjuguer ses présences à l’écran à celles sur scène, son curriculum vitae dépassant largement les 100 productions théâtrales.

Hal Holbrook, Acteur

◆ Décédé le 23 janvier, à 95 ans

Photo d'archives, WENN

En plus d’avoir brillamment incarné Mark Twain sur scène, il a laissé son empreinte au cinéma, prenant habilement part au tournage de films tels que Les hommes du président, La firme, Des hommes d’honneur ou encore Vers l’inconnu.

Larry King, Journaliste et animateur

◆ Décédé le 23 janvier, à 87 ans

Photo d'archives

Pendant 25 ans, il a été l’un des rois des ondes, menant de main de maître des entrevues avec des personnalités artistiques et politiques sur les ondes de CNN. Mais la star télé a été bien plus que ça, car cet homme a posé des questions pertinentes et récolté d’importantes confidences pendant plus de 60 ans, s’installant très souvent derrière un micro à la radio. Un entretien avec lui, diffusé dans plus de 200 pays et territoires, représentait un honneur pour toutes les vedettes.

Cloris Leachman, Actrice

◆ Décédée le 27 janvier, à 94 ans

Photo d'archives

Elle a reçu les honneurs les plus importants tout en vivant de sa passion, défendant une kyrielle de rôles (près de 300 à l’écran !) pendant sept décennies. Sa prestation pour The Mary Tyler Moore Show est gravée dans les mémoires.

Phil Spector, Auteur, compositeur et producteur

◆ Décédé le 16 janvier, à 81 ans

Photo d'archives, REUTERS

Avant d’être reconnu coupable du meurtre de l’actrice Lana Clarkson, survenu en 2003, il a produit des classiques de la musique comme l’album Let It Be des Beatles et l’indémodable Imagine de John Lennon.

Joanne Rogers, Musicienne et comédienne

◆ Décédée le 14 janvier, à 92 ans

Photo d'archives

Talentueuse pianiste classique, la veuve de l’animateur télé vedette des enfants Fred Rogers a su préserver l’héritage de son mari mort en 2003. Au petit écran, elle est apparue à plusieurs reprises aux côtés de son époux.

Jessica Walter, Actrice

◆ Décédée le 24 mars, à 80 ans

Photo d'archives

La mère de la comédie télévisée Arrested Development a suivi un impressionnant parcours avec des projets étalés sur 60 ans. Son travail de doublage pour la série animée Archer a été maintes fois salué.

Anne Rice, Romancière

◆ Décédée le 11 décembre, à 80 ans

Photo d'archives, Nicholas Latimer

On lui doit le livre à succès Entretien avec un vampire adapté au cinéma au milieu des années 1990. Associée au fantastique et aux vampires, sa plume lui a permis de vendre plus de 150 millions d’exemplaires de ses œuvres.

Cicely Tyson, Actrice

◆ Décédée le 28 janvier, à 96 ans

Photo d'archives

Honorée par Hollywood, cette pionnière a pavé la voie pour les actrices noires au cinéma, à la télé et au théâtre. Son ultime rôle – mère de Viola Davis dans How to Get Away with Murder – lui a valu des éloges.

Michael K. Williams, Acteur

◆ Décédé le 6 septembre, à 54 ans

Photo d'archives

Nommé à cinq reprises pour les Emmy Awards, le prolifique Américain était bien connu des téléspectateurs grâce aux primées séries The Wire et Boardwalk Empire, entre autres.