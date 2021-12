COVID-19: une quinzaine d’employés d’une prison fédérale québécoise testés positifs

Une éclosion de COVID-19 à la prison fédérale de La Macaza, dans les Laurentides, a amené une quinzaine d’employés et quatre détenus en isolement après avoir testé positif à la maladie.

C’est ce qu’a annoncé le Service correctionnel du Canada (SCC) par communiqué jeudi. Cette situation représente une hausse de cas importante par rapport aux 17 cas signalés il y a une semaine. Elle fait suite à d’autres éclosions ces derniers jours à l’Établissement de la Nouvelle-Écosse pour femmes et à l’Établissement de Warkworth près de Campbellford, en Ontario.

«Des tests de dépistage de la COVID-19 sont offerts aux détenus et aux membres du personnel de l’établissement. Les employés doivent également procéder à un test rapide et fournir un résultat négatif avant d’entrer sur le site afin d’éviter une possible propagation dans l’établissement», a assuré SCC.

Les membres du personnel et les détenus sont équipés avec des masques, et le nettoyage et la désinfection a été renforcée, indique l’établissement.

En date de jeudi, 88 % des détenus à l’Établissement de La Macaza sont pleinement vaccinés, et près de 91 % ont reçu au moins une dose. Le SCC a commencé à offrir des doses de rappel du vaccin à tous les détenus dans ses établissements et centres correctionnels communautaires du pays qui ont reçu leur deuxième dose il y a plus de cinq mois.

Les employés sont soumis à une directive de vaccination obligatoire depuis le 6 octobre.