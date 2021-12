Divertir les enfants en jouant

Comme il semble que nous allons passer encore du temps en famille au cours des prochaines semaines, voici quelques idées qui pourront divertir les enfants, des plus petits jusqu’aux adolescents.

C’est mon fort !

Photo courtoisie

2 à 4 joueurs

6 ans +

20 minutes

19,99 $

Voici un jeu que les plus jeunes vont rapidement comprendre puisqu’il reprend le principe du jeu de mémoire.

Vous l’aurez compris, les joueurs vont devoir bâtir leur propre fort pour gagner la partie. Tout le monde amorce le jeu avec un rempart portant le numéro un.

Pour la suite, on étale, face cachée, les 45 cartes au centre de la table. À tour de rôle, les joueurs vont retourner une carte sur laquelle figure un numéro. Le joueur peut alors ajouter cette carte à son fort ou la laisser à sa place en la replaçant face cachée.

Pour ajouter une carte à son fort, le numéro doit être supérieur au chiffre de la dernière carte composant votre construction. Vous pouvez aussi choisir de ne pas prendre une carte parce que l’écart est trop grand, surtout qu’il est impossible d’insérer une nouvelle carte entre deux cartes précédemment placées.

Photo courtoisie

On poursuit ainsi jusqu’à ce qu’un joueur atteigne dix sections, ce qui lui conférera la victoire.

On s’est aussi assuré qu’il y a une courbe de progression puisqu’on peut ajouter des règles au jeu qui n’est alors plus une course. On tente alors d’amasser des points grâce à des illustrations qui se trouvent sur les cartes.

C’est bien tourné, rapide et parfait pour les jeunes joueurs qui sont encore en apprentissage.

Time’s Up Harry Potter

Photo courtoisie

4 à 12 joueurs

8 ans +

30 minutes

34,99 $

Voici un jeu bien connu auquel on a plaqué un thème Harry Potter et ça fonctionne.

Les règles de base demeurent les mêmes. On divise les joueurs en deux équipes qui vont s’affronter lors de trois manches distinctes et dans chacune d’elles, l’objectif sera de faire deviner des mots que les joueurs auront consultés au préalable.

Dans la première manche, la personne qui fait deviner pourra parler librement. Dans la seconde, elle ne pourra dire qu’un seul mot. Et dans la troisième, il faudra mimer.

Photo courtoisie

Et tout au long de la partie, on conservera les 30 mêmes cartes, ce qui va rendre les choses intéressantes puisque les interprétations changeront selon qui fait deviner, et de quelle façon cette personne le fera.

C’est un plaisir tout simple qui s’apprend en une minute et qui va vous assurer une table très animée tout au long de la partie.

C’est évidemment une édition qui s’adresse aux mordus parce que les néophytes trouveront parfois les mots à deviner un peu, voire très, pointus.

Ringmaster

Photo courtoisie

2 à 4 joueurs

10 ans +

10 minutes

16,99 $

Déjà, un jeu dans l’univers du cirque c’est du bonbon parce qu’il y en a très peu, mis à part Meeple Circus ou The Magnificient.

Ensuite, on a de belles grosses cartes de format tarot et un univers qui n’est pas sans rappeler certaines créations de Tim Burton.

Votre objectif est de créer le plus beau cirque et d’obtenir la victoire par l’une des trois avenues possibles : réunir cinq attractions, trois spectacles ou trois cartes cirque à trois pistes.

Facile ? Pas tant que ça, on vous l’assure !

La mécanique est très simple puisqu’on va piocher une carte pour ensuite en jouer une de sa main. On retrouve tous les classiques des bons vieux cirques un peu burlesques parmi les cartes qui sont fort joliment illustrées.

Vous trouvez le jeu beau ?

Photo courtoisie

Soit, mais il n’est pas très gentil puisque chaque carte, ou presque, vous permet de faire un coup pendable à un ou des adversaires.

On peut ainsi voler des cartes ou profiter de certaines situations pour complètement modifier l’allure de la partie.

C’est le genre de jeu qui donne tout son sens à l’expression « ce n’est pas fini tant que ce n’est pas fini ».

Les premières parties seront certainement chaotiques, mais quand les joueurs commenceront à mieux connaître les cartes et les interactions qu’elles peuvent avoir entre elles, la stratégie va s’installer et le jeu va se corser.

Il y a tous les ingrédients pour que tout le monde se tire la pipe autour de la table, surtout qu’on peut penser être en train de gagner et perdre deux tours plus tard.

Pour ceux qui aiment les jeux où tous les coups sont permis.