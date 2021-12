BOUCHARD, Valmont



À la Maison Marie-Élisabeth à Rimouski, le 23 décembre 2021, est décédé à l'âge de 97 ans, dans un climat de paix, de sérénité et d'amour, monsieur Valmont Bouchard demeurant à Rimouski, époux bien-aimé de madame Gabrielle Rioux, fils de feu monsieur Déziel Bouchard et de feu madame Germaine Dupuis.et de là au Mausolée Saint-Germain de Rimouski. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Denise (Raymond Morin), feu Monique (Donald Demers), Michel (feu Diane Plourde, Marie-Paule Dubé), Céline (Normand Dodier) et Martine (Gaétan St-Laurent); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères et sœurs de la famille Bouchard: feu Roger, Lucille (feu Benoît Rioux), feu Adrien (feu Lucette Côté), Rodrigue, Agathe (feu Marcel Blouin), Béatrice (feu Robert Comtois, Pierre Gagné); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Rioux qui sont prédécédés: Armand et Jeanne, Sœur Lucille, Roger et Béatrice, Vincent et Simone, Imelda et Régis, Alfred, Jean-Marie et Raymonde; ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines et de nombreux amis(es). Des remerciements chaleureux sont adressés au personnel soignant de l'unité de gériatrie de l'hôpital de Rimouski et de la Maison Marie-Élisabeth. Un merci spécial à Dre Marjolaine Nicolas. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Marie-Élisabeth: maisonmarieelisabeth.ca.