Escale du temps des Fêtes à Zurich

Parmi les endroits que j’ai vus seulement de nuit, le centre mondial de la finance et du monde bancaire, en l’occurrence Zurich, trône au sommet du palmarès. Fan des aéroports lors des correspondances, je saisis chaque occasion pour faire une escapade et découvrir les lieux pittoresques avoisinants. Dans ce cas-ci, l’occasion se prête pour une visite éclair à Zurich ! Toutefois, ce genre d’escale rapide n’est souvent pas planifié.

Aussitôt sorti du terminal, je saute dans un train. En dépit de quelques difficultés liées à l’orientation, 25 minutes plus tard je déambulais sur la place Sechseläutenplatz. Dégustant un vin chaud, appelé Glühwein, je découvre le plus ancien marché de Noël de la ville. Sous un ciel noir teinté de nuages gris, je m’imprègne de l’expérience. Les odeurs principalement sucrées flottent entre les kiosques et ouvrent l’appétit. Non loin de là, la promenade de la rivière Limmat traverse la ville avant de se jeter dans le lac Zurich. Cette promenade nous amène devant l’église Saint-Pierre. Ce bâtiment n’a rien d’ordinaire. Il est orné du plus grand cadran d’Europe avec son horloge de 8,7 mètres de diamètre. En l’observant, il est impossible d’oublier l’heure du retour pour prendre mon vol !

Appareil : Canon EOS 5D MKIV

Objectif : EF 24-70mm f/2.8 L USM

Exposition : 3,2s à f/5.6

ISO : 125