RENAUD, Laurette



À l'I.U.C.P.Q. (L'Hôpital Laval), le 24 décembre 2021, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Laurette Renaud, compagne de monsieur Jean-Claude Breton et fut l'épouse de monsieur Camille Fortier. Elle était la fille de feu Sylvain Renaud et de feu Léda Laflamme. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Diane, Sylvie, Pierre, Johanne et leurs conjoints(es); ses petits-enfants: Marie-Soleil, Xavier-Alexis, Valérie, Danic, Ludovic, Jacob et leurs conjoints (es); ses arrière-petits-enfants: Jules, Violette, Megan, Nathan, Ariane et Florence; sa sœur Colette (Denis Paradis); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fortier, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre sa sœur Ginette (Marius Chouinard) et son frère Philippe. La famille tient à remercier sincèrement toute l'équipe des soins palliatifs de l'I.U.C.P.Q. et plus particulièrement Sandy avec ses beaux yeux. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (l'I.U.C.P.Q.), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC), G1V 0B8, tél.: 418-656-4999. www.fondation-iucpq.org