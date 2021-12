La cause du décès de Jean-Marc Vallée demeure inconnue

Le rapport préliminaire du coroner n’a pu préciser la cause exacte du décès du réalisateur Jean-Marc Vallée, survenu soudainement samedi, a fait savoir la famille dans une déclaration publiée vendredi matin.

Ce premier rapport du coroner, reçu par la famille, précise toutefois que le décès n’a pas été causé par l’intervention de tiers, ni par un acte volontaire, ni par une maladie connue. «Des analyses plus approfondies sont en cours», a indiqué la famille.

«Notre père était un homme généreux, profondément humain et qui profitait pleinement de la vie, ont rappelé ses deux fils, Alex et Émile. D’ailleurs, il disait vouloir vivre longtemps et il préparait de grands projets! Il était une source d’inspiration pour plusieurs et laisse de merveilleux souvenirs dans la mémoire des gens qui ont eu le privilège de le côtoyer, de l’aimer et d’apprécier son œuvre.»

Désormais, la famille dit vouloir prendre le temps nécessaire «pour conjuguer avec cette lourde et saisissante perte».

«Nous désirons remercier chaque personne ayant pris le temps de nous exprimer sa tristesse et sa compassion. Nous sommes très touchés par les nombreux témoignages reçus de partout dans le monde», a écrit la famille du grand cinéaste en précisant que les détails d’une cérémonie visant à célébrer sa vie seront communiqués ultérieurement.

«Et comme le disait Jean-Marc: ‘’Cut, print, thank you, bye!’’»

