Le parc régional de la rivière Gentilly idéal pour la famille

À Sainte-Marie-de-Blandford, entre l’A-20 et Trois-Rivières, on ne s’attend pas à trouver un si bel endroit pour le vélo à pneus surdimensionnés (VPS) et la raquette. « Beaucoup de visiteurs surpris de leur découverte en font d’ailleurs la remarque », me disait Cynthia, préposée à l’accueil.

À vélo

Photo courtoisie, Buzz Productions-TCDQ

« Mon gars de 8 ans, Jason, peut rouler quatre ou cinq kilomètres tout à son aise dans les sentiers de fatbike classés faciles », souligne Cynthia. Il y a d’abord le Grand Tronc, un chemin plat et linéaire idéal pour ses premiers coups de pédales.

La longueur des sentiers considérés comme familiaux varie d’un à quatre kilomètres, le plus long étant le no 24 avec départ près du camping et des chalets.

Les plus expérimentés ont pour leur part un trajet excitant à parcourir avec le sentier 22, une boucle sinueuse d’un peu plus de deux kilomètres, ponctuée de pentes et de courbes prononcées.

Au fait, ne vous habillez pas trop chaudement, mais juste assez. Quand on pédale, on peut avoir chaud.

Photo courtoisie, Buzz Productions-TCDQ

Raquette et ski Hok

Compte tenu des côtes ici et là, si vous avez des raquettes de babiche traditionnelles ou en plastique, mieux vaut ne pas les chausser et plutôt opter pour celles en métal avec crampons. Des sentiers de niveau facile font la joie des enfants, dont le no 1 menant à un beau coup d’œil sur les chutes à Omer.

Les raquetteurs aguerris optent plutôt pour le sentier no 5, agrémenté de trois points de vue sur la rivière Gentilly.

Si vous n’avez jamais essayé de skis Hok, c’est l’occasion de le faire. Un sentier court laissé à l’état naturel permet de s’initier alors qu’un sentier plus long fait vivre aux randonneurs entraînés une palpitante excursion de trois ou quatre heures.

Parc régional de la rivière Gentilly

Sentiers : VPS (24 km), raquette (10 km), ski Hok hors-piste (8 km)

VPS (24 km), raquette (10 km), ski Hok hors-piste (8 km) Location d’équipement (réservation requise en ligne)

Frais d’accès : 8,50 $ par adulte, 4 $ par enfant

8,50 $ par adulte, 4 $ par enfant Chiens : autorisés en laisse dans les sentiers de raquette

autorisés en laisse dans les sentiers de raquette rivieregentilly.com

D’AUTRES IDÉES DE SORTIES

La Côte boisée

Gérée par le Groupe Plein air Terrebonne (GPAT), la Côte boisée est un endroit tout désigné pour les jeunes voulant s’initier au ski alpin ou à la planche à neige. Location d’équipement. Glissade sur tubes.

◆ gpat.ca

Coups de patin à Magog

Chaque hiver, un sentier glacé est aménagé le long du lac Memphrémagog. Tout en patinant, on a un beau coup d’œil sur le mont Orford. Parcours aller-retour : 2,5 km.

◆ Conditions de glace : 819 843-0011

◆ tourisme-memphremagog.com

► COVID-19 : Avant vos déplacements, veuillez consulter les consignes sanitaires en vigueur.