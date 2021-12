Les 10 meilleurs jeux de l’année

Grâce à nos différentes consoles, on a passé l’année à pourchasser des zombies, à explorer des planètes lointaines, à conduire des bolides luxueux sur des pistes époustouflantes et même à faire un safari photo bien exotique... Tout ça, dans le confort de notre salon. Voici les 10 jeux qui nous ont gardés scotchés à nos écrans dans les derniers mois.

Metroid Dread

S’il y a une franchise vidéoludique qui a bien traversé les époques, c’est bien Metroid. On en a eu la preuve plus tôt cette année, avec une nouvelle mission exaltante de Samus Aran, bien ancrée dans la tradition – avec son enfilade de plateformes au rendu bidimensionnel –, mais également empreinte de modernité. L’équilibre parfait, donc, prouvant que notre héroïne classique n’a pas pris une seule ride en 25 années.

◆ Offert pour la Nintendo Switch

Halo Infinite

On l’attendait depuis plus d’un an. Et il ne nous a pas déçus. Master Chief a fait son grand retour sur console ce mois-ci, avec une mission grandiose et grisante remplissant chacune de ses promesses. Que ce soit pour son gameplay nerveux, ses combats enlevants ou encore son arsenal d’armes on ne peut plus généreux, Halo Infnite nous a tant épatés qu’on a volontairement réduit le rythme, histoire de prolonger le plaisir.

◆ Offert pour la Xbox One et la Xbox Series S|X

Mario Party Superstars

Toute la bande – Mario, Luigi, Peach, Wario et compagnie – a accepté l’invitation de Nintendo pour ce nouveau « party de superstars » aux parfums de nostalgie. En tout, 100 minijeux (rien de moins !) ont été rapatriés des archives de la saga, puis redessinés, pour créer un véritable monstre vidéoludique qui s’annonce un incontournable de chacun de nos prochains rassemblements (faits, bien évidemment, dans le respect des mesures sanitaires).

◆ Offert pour la Nintendo Switch

Returnal

Placer Returnal parmi les meilleurs jeux vidéo pourrait être un choix controversé. Pourquoi ? Car la récente exclusivité PS5 s’est avérée le rêve de certains joueurs, mais le cauchemar d’autres. Par son niveau de difficulté pour le moins soutenu, jamais un jeu ne nous aura donné autant de fil à retordre. Mais, en revanche, chaque réussite aura été plus jouissive que la précédente. On a passé des dizaines – voire des centaines – d’heures à explorer la planète Atropos et ses créatures meurtrières, avec un plaisir grandissant de manière exponentielle chaque fois.

◆ Offert pour la PS5

It Takes Two

Un couple sur le bord du divorce. Une famille déchirée. La prémisse de It Takes Two a beau ne pas être jojo, le résultat est réconfortant et mignon. Dans ce jeu où la coopération est clé, les joueurs doivent traverser différentes plateformes semblant sorties tout droit d’un film de Pixar pour unir à nouveau nos héros May et Cody. C’est très, très bien réussi, en plus d’être diablement divertissant.

◆ Offert pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X et PC

Forza Horizon 5

D’un réalisme criant, Forza Horizon 5 nous a réconciliés avec les jeux de course. Des bolides plus vrais que nature, des paysages à couper le souffle et un environnement sonore impressionnant et parfaitement immersif ne sont que quelques-uns des éléments qui contribuent à faire de ce jeu la nouvelle référence en la matière.

◆ Offert pour la Xbox One et la Xbox Series S|X

New Pokémon Snap

On a tendance à éviter d’inclure des rééditions ou encore remakes de jeux dans nos palmarès de fin d’année. Mais il nous était impossible d’en exclure New Pokémon Snap. Refonte complète du jeu classique, cette aventure nous a permis de voyager vers différents mondes colorés, comblant du coup notre soif d’exotisme... du moins momentanément. Bref, un safari-photo particulièrement bienvenu, vu les circonstances.

◆ Offert pour la Nintendo Switch

Hitman 3

Plus grandiose, plus haletant et plus léché. Pas de doute possible, la saga Hitman s’est payé cette année la meilleure de ses offrandes. Certes, les détracteurs diront qu’elle ne réinvente pas la formule. Mais elle l’applique consciencieusement et, surtout, avec une efficacité franchement redoutable.

◆ Offert pour PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series S|X

Ratchet & Clank: Rift Apart

Même après cinq années d’absence de nos consoles, Ratchet et Clank sont loin d’avoir perdu la forme. Avec une nouvelle aventure pétaradante, colorée à souhait et exploitant le plein potentiel des manettes Dual Sense, ce Rift Apart est sans contredit une des meilleures entrées dans la célèbre saga. À (re)visiter sans la moindre modération.

◆ Offert pour la PS5

Resident Evil Village

On peine à trouver les mots pour décrire le plaisir qu’on a eu à retrouver Ethan Winters, héros de Resident Evil: Village. Capcom a visé juste en renouant avec les racines horrifiques de sa plus célèbre saga, plongeant les joueurs dans une intrigue sinistre et glauque à souhait. Raison de plus pour pousser la porte de ce Village ? Il nous présente Lady Dimitrescu, nouveau personnage qui risque d’entrer dans la légende au même titre que Nemesis, Jack Krauser ou encore le Tyrant.

◆ Offert pour PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series S|X