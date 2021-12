Les 22 films américains les plus attendus de 2022

Suites, super héros (parfois les deux en même temps), nouvelles versions, action, animation et drame sont au programme des salles obscures de l’an prochain. Et après deux ans de reports, le calendrier est rempli...

Les 355

7 janvier

Un film d’action entièrement féminin porté par Jessica Chastain et Diane Kruger? Oui, et les espionnes peuvent compter sur l’aide de leurs consoeurs Lupita Nyong’o, Penelope Cruz et Fan Bingbing. Ah oui, et le réalisateur Simon Kinberg n’a pas oublié d’ajouter quelques hommes à la distribution, dont Sebastian Stan et Edgar Ramirez.

Morbius

28 janvier

Quand un scientifique (Jared Leto) désireux de se guérir se transforme en vampire (!), cela donne cette adaptation de la bande dessinée de Marvel, réalisée par Daniel Espinosa et qui se déroule dans un univers inspiré des personnages de Spider-Man.

Moonfall

4 février

Tourné à Montréal par Roland Emmerich, le film catastrophe avec Patrick Wilson et Halle Berry suit une équipe devant empêcher la Lune de trop s’approcher de la Terre. Oui, c’est apocalyptique à souhait et résolument incroyable... comme «2012».

Mort sur le Nil

11 février

Kenneth Branagh a décidé de se lancer dans les adaptations des romans d’Agatha Christie. Après son Le Crime de l'Orient Express, il a décidé de réunir une impressionnante distribution comprenant Gal Gadot, Annette Bening et Letitia Wright pour une croisière meurtrière sur le fleuve égyptien.

Uncharted

18 février

Ruben Fleischer met en scène ce film d’action et d’aventures réunissant Tom Holland et Mark Wahlberg ainsi que Sophia Ali. Oui, le long métrage est tiré de l’univers des jeux vidéo éponymes et servira d’antépisode en se penchant sur l’origine du personnage de Nathan Drake.

The Batman

4 mars

Robert Pattinson en justicier de Gotham sous la houlette de Matt Reeves? C’est la proposition surprenante qui réunit également Zoe Kravitz en Catwoman, Paul Dano en Riddler, Jeffrey Wright en commissaire Gordon et... Andy Serkis en Alfred. Et, s’il faut en croire les rumeurs, ce film qui débute deux ans après que Bruce Wayne soit devenu Batman n’est que le début d’une nouvelle franchise.

Alerte rouge

11 mars

La cinéaste torontoise Domee Shi, qui nous avait ravis avec Bao, son court-métrage d’animation oscarisé, met en images animées l’histoire de Mei Lee, une adolescente qui, lorsqu’elle est énervée, se transforme en gigantesque panda rouge.

The Northman

Un prince viking veut venger la mort de son père. Le réalisateur Robert Eggers a choisi Alexander Skarsgard, Anya Taylor-Joy et Björk – dont c’est le premier rôle dans un long métrage de fiction depuis Danser dans le noir – pour interpréter les personnages de cette histoire qui a inspiré le personnage d’Hamlet de Shakespeare.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

6 mai

Il est temps de retrouver Benedict Cumberbatch, vu dans le récent Spider-Man. Le sorcier le plus déjanté de l’univers cinématographique de Marvel retrouve aussi quelques compagnons incarnés par Elizabeth Olsen et Benedict Wong. Et le tout est réalisé par Sam Raimi... de quoi avoir hâte.

John Wick: chapter 4

27 mai

Après ses aventures dans «La matrice résurrections», il est temps de retrouver Keanu Reeves en John Wick. Et ni l’acteur ni le cinéaste Chad Stahelski n’ont donné de renseignements sur ces nouvelles aventures.

Top Gun: Maverick

27 mai

Tom Cruise et Val Kilmer sont de retour dans cette suite après plus de 30 ans suivant la sortie du film culte. Miles Teller fait également partie de la distribution, de même que Jennifer Connelly.

Jurassic World Dominion

10 juin

La nouveauté de ce retour des dinosaures réalisé par Colin Trevorrow? Le fait que Jeff Goldblum, Bryce Dallas Howard et Chris Pratt retrouveront Laura Dern et Sam Neill. Mais on ne sait pas encore comment ni pourquoi.

Lightyear

17 juin

Afin de ressusciter la franchise Histoire de jouets, Pixar propose cet antépisode consacré au personnage de Buzz Lightyear, l’astronaute à ce point célèbre qu’il est devenu une figurine. Et qui d’autre de mieux que Chris Evans, alias Capitaine America, pour doubler la voix du personnage animé?

Elvis

24 juin

Le génial Baz Luhrmann se penche sur la vie d’Elvis Presley (Austin Butler). Olivia DeJonge tient le rôle de Priscilla tandis que Tom Hanks fait le colonel Tom Parker, le gérant du King.

Minions: The Rise of Gru

1er juillet

Après deux ans de reports pour cause de pandémie, voici enfin le nouvel épisode des aventures des Minions. Cette fois-ci, on se retrouve dans les années 1970 alors que Gru (voix de Steve Carell) a 12 ans.

Thor: Love and Thunder

8 juillet

Chris Hemsworth et Taika Waititi reprennent du service dans ces nouvelles aventures du dieu nordique. Des rumeurs veulent que le réalisateur se soit inspiré de certains éléments de la bande dessinée Mighty Thor et que Jane Foster (Natalie Portman) ait les pouvoirs de son ancien bien-aimé.

Nope

22 juillet

Après ses Get Out et Us, Jordan Peele récidive avec Nope qui, et c’est tout ce que l’on sait, sera un film d’horreur mettant en vedette Daniel Kaluuya et Keke Palmer.

Mission: Impossible 7

30 septembre

Tourné pendant la pandémie avec les retards et les problèmes que l’on sait, ce nouveau long métrage avec Tom Cruise dans le rôle d’Ethan Hunt sera le troisième de la franchise écrit et réalisé par Christopher McQuarrie. Et Ving Rhames, Simon Pegg et Rebecca Ferguson devraient y reprendre du service.

The Flash

4 novembre

Ezra Miller développe son personnage de Flash devant les caméras d’Andy Muschietti tandis que des rumeurs persistantes veulent que Michael Keaton y soit de retour en... Batman.

Black Panther: Wakanda Forever

11 novembre

Avec la mort de Chadwick Boseman, le scénario de ce long métrage de Ryan Coogler s’intéressera à Shuri, sœur de T’Challa, jouée par Letita Wright.

Avatar 2

16 décembre

Depuis le temps qu’on attend la suite du film de James Cameron! Apparemment, le Jake Sully de Sam Worthington et la Neytiri de Zoe Saldana vivent sur Pandora et y ont fondé une famille. Mais ils devront fuir avec l’arrivée d’ennemis menaçants.

The Killers of the Flower Moon

Pas de date de sortie pour l’instant

Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Brendan Fraser et John Lithgow se donnent la réplique dans le long métrage de Martin Scorsese. Adaptation d’un ouvrage de David Grann, le film s’intéresse à l’enquête suite à des meurtres dans la tribu des Osage dans les années 1920.

