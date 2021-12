Photos souvenirs: Rodger Brulotte

Son Youpi

Photo d'archives

Rodger et Youpi aux côtés du réputé pianiste André Gagnon au cours des années 70, alors que M. Gagnon avait effectué le lancer protocolaire au Stade olympique. C’est grâce à Rodger et à Roger D. Landry si Youpi, la mascotte des Expos, a été créée, par une conceptrice des Muppets (Miss Piggy), en l’honneur du premier héros du parc Jarry, Rusty Staub, surnommé « Le Grand Orange ».

« Elle est partie... »

Photo d'archives

Rodger, 33 ans, en 1980. Il portait fièrement le chandail de l’équipe de baseball du Journal de Montréal, fondée par le chroniqueur sportif Ti-Guy Émond. Entourés de célébrités, dont Guy Lafleur, René Angélil et Patrick Norman, la populaire équipe du quotidien jouait partout dans la province.

Boute-en-train

Photo d'archives

Réputé pour jouer des tours, Rodger s’amusait aux dépens de ses amis avec cette fausse flûte censée faire un son horrible, mais qui envoyait plutôt de la farine à la figure de son utilisateur. Il avait notamment réussi ce coup pendable avec le lanceur Claude Raymond, qui s’était vengé quelques jours plus tard en lançant Rodger derrière le marbre, causant une chute « amicale » de 30 pieds.

Trois grands hommes

Photo d'archives

Début 90, Rodger, alors analyste télé et radio, entouré de Derek Aucoin (6,8 pieds), décédé en 2020, et de Mike Widger (6,1 pieds) lors de la Fête des neiges au parc Jean-Drapeau. C’était la première fois que ces joueurs de baseball et football chaussaient officiellement les patins.

Récompense

Photo d'archives

Avec Wayne Gretsky et Lou Brock, lors d’un match au Stade olympique. Lou Brock était également présent lors d’une parade des anciens intronisés au Temple de la renommée, alors qu’ils avaient tous chaleureusement salué Rodger dans la foule. L’un des plus beaux moments de sa carrière.

Interviewer « le Kid »

Photo d'archives

Avec l’unique Garry Carter lors de son retour à Montréal dans l’uniforme des Mets de New York. Le joueur vedette des Expos avait été échangé en 1984 au grand désespoir de ses fans québécois. En 1992, le numéro 8 revenait à Montréal pour conclure sa grande carrière.

◆ Rodger Brulotte célébrera son 75e anniversaire de naissance le 4 janvier prochain.

◆ Il est analyste à TVA Sports pour les Blue Jays de Toronto.

◆ Il signe sa chronique régulière « Tout partout » dans les pages du Journal et se déplace partout en ville, notamment lors d’activités philanthropiques.

◆ Reconnu pour sa verve, sa passion et son inoubliable formule « Elle est partie ! » lors des coups de circuit, l’analyste a reçu la médaille de l’Assemblée nationale des mains du premier ministre François Legault en 2019, pour son engagement social.

◆ Sommité du baseball, Rodger a lancé en 2015 le livre Bonsoir... dans lequel il raconte avec humour ses meilleures anecdotes, ses histoires de vestiaire, le triste départ des Expos de Montréal et aussi son rôle dans la carrière de Céline Dion. Écrit avec Christian Tétreault.