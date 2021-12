Politique canadienne: les Méritas 2021

Quels sont les députés de la Chambre des communes qui se sont démarqués durant cette année 2021 ? Voici mes choix.

Jean-Yves Duclos

Photo d’archives

Méritas « Décisions »

Le nouveau ministre de la Santé du Canada a présenté une nouvelle image de la gestion de la pandémie à Ottawa. Plus prompt à prendre les décisions et efficace à les expliquer, il dégage une assurance et une compétence qui avaient manqué autour de Justin Trudeau.

Anita Anand

Photo d’archives

Méritas « Courage »

La nouvelle ministre de la Défense en a fait plus en six semaines que son prédécesseur en six ans. Les problèmes de l’Armée canadienne sont loin d’être tous réglés. Cependant, elle a imprimé une nouvelle direction à ce navire qui dérivait. Bel exemple de leadership.

Alexis Brunelle-Duceppe

Photo d’archives

Méritas « Convictions »

Le député bloquiste de Lac-Saint-Jean a soulevé la question du boycottage des Olympiques très longtemps avant que le sujet ne soit d’actualité. Il avait étudié soigneusement et sérieusement la situation des droits de la personne et avait conclu que le Canada avait un devoir. Il est apparu comme un visionnaire à l’automne lorsque les alliés du Canada ont lancé le mouvement de boycottage diplomatique.

Alain Rayes

Photo d’archives

Méritas « Retour en force »

Le député conservateur d’Arthabaska avait perdu son rôle de lieutenant pour le Québec lors de l’arrivée du nouveau chef Erin O’Toole. Il a gardé une attitude positive et poursuivi son travail. Après l’échec électoral de l’automne, le chef n’a eu d’autre choix que de lui redonner ce poste stratégique. Il reprend le flambeau plus fort qu’avant. Il a tout un boulot devant lui pour reconstruire (encore) le Parti conservateur au Québec.

Alexandre Boulerice

Photo d’archives

Méritas « Fiabilité »

Jagmeet Singh peut remercier son député de Rosemont. Garder sa circonscription lorsqu’on est le seul de son parti dans tout le Québec relève de l’exploit. Ces victoires à l’encontre de la vague deviennent personnelles. Le député néo-démocrate assure la présence du parti au Québec et a aidé, durant l’élection, quelques autres candidats à être compétitifs.

Diane LeBouthillier

Photo d’archives

Méritas « Travail de terrain »

À chaque élection, quelqu’un prédit sa défaite dans sa circonscription gaspésienne. Cet automne, le chef du Bloc avait même passé un temps disproportionné à sillonner ce comté, au risque de démontrer de l’acharnement. Au dépouillement, elle ne faisait même pas partie des courses serrées. Cette politicienne est plus forte que ce que certains pensent.

Louis Plamondon

Photo d’archives

Méritas « Hommage »

Le député bloquiste, doyen de la Chambre des communes, a obtenu la confiance de ses électeurs pour une douzième fois. Que dire de plus ? On ne peut que s’incliner et admirer une fidélité réciproque entre un élu et sa population. Respect.

Méritas « Humilité »... remis à moi-même !

Dans le même exercice l’an dernier, j’avais désigné la nouvelle cheffe des Verts, Annamie Paul, recrue de l’année. Oups !

Bonne année !

Au plaisir de vous retrouver en 2022 !