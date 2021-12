Prendre un virage dans sa vie

Faire un virage à 180 degrés dans sa vie, ça arrive, parfois. Certains y pensent longtemps, souvent, pour finalement demeurer dans leur confort. Pourtant, certaines personnes le font, ce fameux virage, pour différentes raisons. Mais peu importe les motifs lorsque l’on n’est plus heureux dans ce que l’on fait, changer du tout au tout, c’est possible.

L’auteure et journaliste Mylène Moisan a eu l’excellente idée d’interviewer 19 personnes qui ont réalisé ce grand virage dans leur vie en se permettant de changer le cours de leur existence.

Dans son livre, Nouveaux départs, elle raconte leur histoire.

Photo courtoisie

Pour certains, la décision de prendre un virage complet a été soudaine, et pour d’autres, l’idée d’amorcer un nouveau départ a été mûrement réfléchie. Un élément déclencheur est en cause la plupart du temps.

Certains des gens interviewés sont connus, d’autres pas, mais ils sont tous une source d’inspiration, ou à tout le moins une source de réflexion.

Politique et polémique

Parmi les personnalités connues, l’auteure raconte l’histoire de Régis Labeaume, qui, malgré sa fortune, sentait qu’il n’avait pas réalisé ce qu’il voulait, soit s’engager en politique. Et c’est ce qu’il a fait à la mairie de Québec. Quelques années plus tard, après deux deuils, une séparation et un cancer, sa perspective change. Après 14 ans au pouvoir, il tirera sa révérence pour profiter du moment présent.

Mylène Moisan a choisi de raconter le parcours de Stéphane Gendron aussi. L’homme a nagé dans la polémique et la controverse pendant des années pour un jour se rendre compte qu’il n’en pouvait plus de cette vie. Le maire du petit village d’Huntingdon est devenu célèbre par son franc-parler et ses positions controversées, si bien qu’on lui a offert un micro à la radio, une émission à la télévision, en plus de ses chroniques dans les journaux. Puis, un jour, il en a eu assez de l’agressivité qui l’alimentait et il a décidé de se retirer de l’espace public. Un vrai virage ! Il vit désormais une vie d’agriculteur.

Divers parcours

En lisant le livre de Mylène Moisan, on réalise que les gens de toutes les couches de la société peuvent prendre un virage à 180 degrés.

Dans son ouvrage, la majorité des gens qu’elle a interviewés ont des parcours particuliers. On pense notamment à cette femme ingénieure qui a quitté sa ville natale, Istanbul, en Turquie, pour suivre l’homme qu’elle aime et s’installer aux Îles-de-la-Madeleine.

Et que dire de cette communicatrice qui travaillait au bureau du premier ministre et qui a choisi de devenir préposée dans un CHSLD depuis la pandémie ?

Et vous, ferez-vous un grand virage en 2022 ?