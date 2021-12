Il y a un an, on misait beaucoup sur 2021. On espérait de cette année qu’elle marque le retour à « une vie plus normale », avec l’accélération de la vaccination à grande échelle.

On y a d’ailleurs cru durant une bonne partie de l’année, à ce retour à la vie d’avant... Car, il faut le reconnaître, les progrès de la science ont été gigantesques en 2021 et la campagne de vaccination, du moins pour les deux premières doses de vaccin, a été un succès au Québec.

Notre chroniqueur Richard Béliveau, docteur en biochimie, dresse d’ailleurs un bilan plutôt optimiste des avancées scientifiques et de l’état de la pandémie, dans sa chronique de fin d’année.

Mais depuis quelques semaines, le variant Omicron gâche la fête. La morosité est de retour, particulièrement depuis l’annonce de nouvelles restrictions, hier, dont le couvre-feu.

De nouveaux records de contamination sont fracassés quotidiennement, au point où on doit maintenant se résigner à faire travailler des employés infectés dans nos hôpitaux.

Un grand dossier

Même s’il peut être hasardeux de tenter de prédire de quoi 2022 sera faite, il nous apparaît important de mener cet exercice ne serait-ce que pour nous rappeler qu’il se passera autre chose qu’une pandémie, durant cette nouvelle année.

Il y a de la vie au-delà de la COVID-19. Des événements importants, d’autres, préoccupants, et certains réjouissants (oui, oui !) nous attendent en 2022.

Nos journalistes se sont affairés à dresser un portrait de ce qui pourrait et devrait se passer au cours des 12 prochains mois.

En ce long congé, Le Journal vous propose donc cet imposant dossier spécial, réparti dans toutes nos sections, que vous pourrez reconnaître grâce à la pastille « Que nous réserve 2022 ».

À quoi peut-on s’attendre dans le domaine de la santé ?

Comment se manifesteront les changements climatiques ?

Où en sommes-nous avec l’exploration de l’espace ?

En cette année électorale au Québec, que se passera-t-il dans l’arène politique ?

De quoi 2022 sera-t-elle faite en économie ?

Dans le domaine des arts et spectacles ?

Et dans celui des sports ?

Les événements météorologiques extrêmes

Ne manquez pas également l’affiche qui recense les 10 pires manifestations des changements climatiques survenues en 2021. En la consultant, vous saisirez que l’urgence environnementale est bien réelle et qu’elle devrait plus que jamais faire partie de nos préoccupations en 2022.

Bonne année... malgré tout !

Sébastien Ménard

Éditeur et rédacteur en chef, Le Journal de Québec

Une «éclaircie» après la tempête Omicron?

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

Malgré un début d’année qui s’annonce mouvementé en raison du variant Omicron de la COVID-19 et de l’explosion de la contamination, il y a des raisons d’être optimiste pour la suite de 2022, selon des experts.

Du pain écolo sur la planche

Photo Adobe Stock

Avec les signaux d’alerte qui se multiplient, la protection de l’environnement sera l’un des principaux défis des gouvernements municipaux, provinciaux et fédéral en 2022, car la planète n’attend pas. Que ce soit en raison des chaleurs extrêmes ou des cataclysmes naturels qui secouent de plus en plus fréquemment le pays, les Québécois sont davantage conscients et surtout touchés de près par l’importance de lutter contre le réchauffement climatique. Si les décideurs souhaitent véritablement laisser une planète en santé aux générations futures, les bottines devront suivre les babines.

Vers une année spatiale

Photo d'archives

Avec la première lumière d’un super télescope et les nombreux projets d’astrophysique, 2022 sera plus que jamais une année spatiale. La NASA prévoit de retourner sur la Lune grâce à une navette sans astronaute à bord afin de mesurer la faisabilité de ce vieux rêve de l’humanité. Petit tour d’horizon de ce qui nous attend au Québec et ailleurs.

Eh oui! Encore des élections

Photo d'archives, Agence QMI

Dès la rentrée parlementaire, les élus à Québec amorceront un marathon qui les mènera jusqu’aux élections générales le 3 octobre. L’équipe caquiste aura une dernière chance de marquer les esprits et d’imposer son bilan avant la campagne électorale. Pour les partis d’opposition, le défi sera de se faire connaître, alors que la COVID-19 a braqué les projecteurs sur le gouvernement depuis 22 mois. Il y a fort à parier que libéraux, solidaires et péquistes continueront également d’attaquer François Legault sur sa gestion de la première vague de la pandémie et son refus de tenir une commission d’enquête indépendante.

La terre pourrait trembler au fédéral

Photo REUTERS

La politique n’est jamais un long fleuve tranquille. Or, l’année 2022 sur la scène fédérale promet d’en être toute une. Élections provinciales en Ontario et au Québec, un avenir incertain pour Justin Trudeau, idem concernant son principal adversaire, Erin O’Toole. S’ajoutent à cela une crise de l’inflation qui nous pend au bout du nez et une relation tendue avec les Américains. Les plaques tectoniques pourraient être appelées à bouger avant longtemps.

Les projets à surveiller à Montréal

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

Avec les élections maintenant dans le rétroviseur, l’administration de la mairesse Valérie Plante aura les coudées franches pour réaliser ses projets à Montréal. Plusieurs dossiers seront à surveiller au cours de la prochaine année. Nous vous en présentons quelques-uns des plus importants.

6 projets sous la loupe à la ville de Québec

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

La nouvelle année prend des airs particuliers avec le renouveau à la tête de la Ville de Québec. L’administration Marchand devra s’attaquer à des projets prioritaires, qui occuperont une bonne partie de l’actualité municipale. En voici six qui apparaissent sur les écrans radars.

Des projets aboutiront enfin

Photo d'archives, Agence QMI

Le Réseau express métropolitain (REM), le troisième lien, le service rapide par bus (SRB), les nouveaux élus à la tête des Villes : les enjeux ainsi que les projets municipaux et de transports qui ont fait les manchettes cette année feront toujours parler en 2022. Voici ce qui attend les citoyens québécois pour l’année à venir.

Les causes judiciaires qui vont faire du bruit

Photo Fotolia

L’année qui s’en vient sera chargée en matière judiciaire, avec le premier procès pour les féminicides de 2021, des meurtres qui ont marqué la province, des crimes odieux, et des figures connues du public qui se présenteront au banc des accusés.

L’année de toutes les incertitudes

Photo fotolia

S’il y a une certitude pour l’année 2022, c’est que l’incertitude sera au rendez-vous alors qu’un quatuor unique va jouer du coude pour s’imposer.

L’inflation aura un impact sur vos finances

Illustration Adobe Stock

Prestations de la Sécurité de la vieillesse, rentes du RRQ, tables d’imposition, droits de cotisation CELI... Voilà autant d’aspects de notre vie financière qui évoluent en fonction de l’indice des prix à la consommation (IPC).

Le festival de l’incertitude

Photo d’archives

Tenter de prévoir les grandes tendances culturelles qui définiront l’année à venir représente déjà un exercice compliqué en temps normal. Imaginez quand un variant indésirable de la COVID-19 s’invite au party à la dernière minute...

L’année des grands retours

Photo Adobe Stock

L’univers des sports a lentement repris sa place malgré l’état de la pandémie en 2021. Sous certaines conditions, les spectateurs sont revenus dans les amphithéâtres et les stades à travers la planète. Mais que nous réserve 2022 alors que la situation s’est envenimée depuis trois semaines avec la vague Omicron ? À l’arrivée de 2022, Le Journal propose son guide sportif pour chacun des grands circuits.

