Record de nouveaux cas au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Près de 2000 personnes sont en isolement au Saguenay-Lac-Saint-Jean, après que la région ait enregistré près de 500 nouvelles infection, à deux reprise durant la semaine.

• À lire aussi: Nouveau sommet: hausse record de 16 461 cas de COVID-19 et 13 décès au Québec

• À lire aussi: Québec serre la vis: voici les nouvelles mesures qui entreront en vigueur aujourd'hui à 17 h

«Il y a eu une nette progression. On avait déclaré 56 cas jeudi il y a une semaine et on se retrouve à présent [à en déclarer] 500 par jour environ, donc on peut s'attendre à ce que ça se poursuive pendant les prochains jours», a mentionné le directeur général de la santé publique du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Donald Aubin.

La santé publique régionale dénombre plus d'une vingtaine d'hospitalisations. L’augmentation du nombre d'hospitalisations et le manque de personnel forcent les autorités de la santé à réaménager certains secteurs d'activité. Des patients réguliers ont été transférés vers le département de psychiatrie de l'Hôpital de Chicoutimi, ou le taux d'occupation est moins élevé. L'unité de neurologie-traumatologie est, quant à elle, désormais en mesure d'accueillir des patients positifs à la COVID-19.

«C'est préoccupant, parce que la vitesse de montée est importante. On n'a pas atteint les mêmes niveaux actuellement que l'ensemble du Québec, parce qu'on est partis un petit peu plus tard. Lorsqu'on fait des enquêtes, on voit qu'il y en a partout», a dit M. Aubin.

La région compte une quarantaine de foyers d'éclosion actifs. Les installations du CIUSSS ne sont pas épargnées. En hémato-oncologie à l'Hôpital de Chicoutimi, cinq patients sont infectés.

«On peut s'attendre à ce qu'on reprenne le contrôle rapidement, sauf qu'on va voir d'autres apparitions d'éclosions ailleurs. Il y en a trop dans la communauté», a ajouté M. Aubin

Pour le dépistage, il n'y a pas de file d'attente, puisque la prise de rendez-vous est obligatoire. Mais les citoyens doivent se préparer à patienter quelques jours avant de trouver une plage horaire disponible.

«Toutes les plages horaires sont pleines. À date, je pense que ça prend au moins deux à trois jours, mais ici, je vous dirais que ça va rondement. On a distribué beaucoup, beaucoup, de tests rapides», a expliqué la responsable de la clinique de dépistage à Saguenay, Nicole Chateauneuf.

La santé publique rappelle l'importance de la troisième dose du vaccin. Déjà 36% des citoyens ont pris leur rendez-vous.

À voir aussi