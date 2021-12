Scandales dans le monde du sport: ceux que l'on n'est pas près de revoir

La dernière année a été ponctuée par de nombreux scandales dans le monde du sport professionnel, ce qui a notamment permis de faire un certain ménage dans plusieurs ligues nord-américaines.

Stan Bowman

Photo d'archives AFP

L’ignoble culture du secret

L’homme qui a occupé les fonctions de directeur général des Blackhawks de Chicago pendant près de 12 saisons a quitté son poste dans la controverse en octobre. Bowman a remis sa démission après la publication de l’enquête indépendante portant sur les allégations d’agressions sexuelles commises par l’ancien spécialiste de la vidéo du club Brad Aldrich sur deux joueurs, dont l’ancien espoir des Hawks Kyle Beach. Le détenteur de trois bagues de la coupe Stanley a été blâmé pour avoir tenté d’étouffer l’affaire pendant que son équipe était au cœur de son parcours victorieux de 2010.

Joel Quenneville

Photo d'archives AFP

Le mensonge

Dans la même veine que Bowman, Quenneville a renoncé à son poste d’entraîneur-chef des Panthers de la Floride en raison de ses décisions prises dans la foulée du scandale ayant frappé les Blackhawks. À l’époque, il œuvrait derrière le banc de la formation de l’Illinois. Le pilote de 63 ans avait initialement nié être au courant des sévices qu’a subis Beach, ce qui était faux.

Jon Gruden

Photo d'archives AFP

La discrimination

Gruden a démissionné de son poste d’entraîneur-chef des Raiders de Las Vegas en octobre dernier, après qu’une enquête contre l’équipe de football de Washington eut permis de dévoiler certains courriels compromettants dans lesquels il a fait l’usage de commentaires racistes, misogynes et transphobes. En novembre, il a déposé une poursuite contre la NFL et le commissaire Roger Goodell, alléguant qu’ils avaient détruit sa carrière et sa réputation.

Paul Riley

Photo d'archives AFP

La violence sexuelle

En septembre, Riley s’est fait congédier de son poste d’entraîneur-chef par le Courage de la Caroline du Nord, une équipe de soccer de la NWSL. Il a été mis à la porte après que le site sportif The Athletic eut révélé des allégations d’agression sexuelle venant de deux de ses anciennes joueuses. Celles-ci ont affirmé que le Britannique de 58 ans les avait contraintes à des «rapports sexuels forcés». Un large mouvement de protestation chez les athlètes de la NSWL a suivi. Elles ont dénoncé l’inaction des dirigeants du circuit. Dans la dernière année, ce sont cinq entraîneurs de la NSWL qui ont été visés publiquement par des allégations d’inconduite.

Les DG des Mets de New York

Photo d'archives AFP

Les comportements inacceptables

Les Mets ont été forcés de montrer à la porte non pas un, mais bien deux directeurs généraux en 2021. Jared Porter a d’abord été congédié en janvier, le réseau ESPN ayant révélé qu’il avait harcelé une journaliste via message texte en 2016. Zack Scott a ensuite été renvoyé en novembre à la suite de son arrestation pour avoir conduit un véhicule en état d’ébriété.

