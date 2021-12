Sports: les grands disparus 2021

Le Journal vous dresse un bilan des sportifs qui nous ont quittés en 2021.

Gilles Lupien

67 ans | Hockey

Gilles Lupien était un défenseur robuste qui a porté les couleurs du Canadien pendant trois saisons, de 1977 à 1980. Au cours de ce bref passage, il a connu l’ivresse de deux conquêtes de la Coupe Stanley, soit en 1978 et 1979.

Par la suite, il a joué deux autres saisons avec les Penguins de Pittsburgh et les Whalers de Hartford. Auparavant, il a évolué quatre ans dans les rangs juniors où il a porté les couleurs des Remparts de Québec, des Castors de Sherbrooke et du

Bleu-Blanc-Rouge de Verdun. Il a ensuite été repêché en deuxième ronde par le CH dans la LNH, de même que par les Toros de Toronto de l’Association mondiale de hockey, qui l’ont sélectionné en cinquième ronde.

Si on le connaît comme joueur, c’est surtout son travail d’agent qui l’a placé à l’avant-plan. Car après un détour par les affaires et comme vice-président aux opérations des Chevaliers de Longueuil dans la LHJMQ, il devient agent de joueurs, en 1996.

Comme agent, il a représenté plusieurs joueurs bien connus, dont Martin Brodeur, Enrico Ciccone, Martin Lapointe, Donald Audette, Gino Odjick et Denis Gauthier.

Comme joueur, on lui demandait de protéger les meilleurs joueurs du Tricolore. Il était d’ailleurs reconnu comme le protecteur de Guy Lafleur. S’il était loyal, c’était surtout un gentil géant de

6 pi 6 po qui détestait son boulot de batailleur et c’est devenu son cheval de bataille comme agent.

Il a longtemps milité pour l’abolition des bagarres au hockey et plus particulièrement dans les rangs juniors. Il a aussi souvent décrié la façon dont les jeunes joueurs étaient utilisés par des adultes dans les circuits juniors canadiens.

Rhéal Cormier

53 ans | Baseball

Un des rares Acadiens à avoir joué au baseball majeur, Rhéal Cormier a connu une carrière de 16 saisons au cours desquelles il a porté les couleurs des Cardinals de St. Louis, des Expos, des Phillies de Philadelphie et des Red Sox de Boston.

Le lanceur était originaire de Saint-André-LeBlanc, un village du Nouveau-Brunswick situé non loin de Cap-Pelé. Il a été emporté par un cancer.

Il a marqué l’histoire des Expos à sa manière en devenant le premier francophone à lancer lors d’un match d’ouverture de l’équipe. Son lien avec les Expos commence toutefois avant de jouer dans le baseball majeur ; lorsqu’il est d’âge junior, l’ancien artilleur des Expos, Bill Lee, le prend sous son aile avec les Mets de Moncton, une équipe senior. Il reçoit ensuite une offre de contrat de Jim Fanning, en 1987, mais il préfère fréquenter un collège américain.

Il est repêché par St. Louis en 1988 et fait ses débuts dans les ligues majeures en 1991. Il connaît sa meilleure saison comme partant en 1992 avec 10 victoires. Il passe chez les Red Sox de Boston en 1995, fait un détour à Montréal en 1996 et 1997 et retourne ensuite à Boston. À compter de 1999, il devient lanceur de relève, poste qu’il occupera jusqu’à sa retraite, en 2007. Il a aussi représenté le Canada à deux reprises aux Jeux olympiques, soit Séoul en 1988 et Pékin en 2008.

René Robert

72 ans | Hockey

Né à Trois-Rivières, René Robert a fait sa marque dans la Ligue nationale avec les Sabres de Buffalo, au sein d’un trio mieux connu sous le nom « French Connection », en compagnie de Gilbert Perreault et Richard Martin, durant les années 1970. Dès sa première saison complète avec la formation de l’État de New York, en 1972-1973, il accumule 83 points en 75 duels. Il a toutefois eu sa meilleure campagne en carrière deux saisons plus tard, amassant 100 points en 74 matchs.

Il n’a toutefois jamais été en mesure de mettre la main sur le plus précieux trophée : la coupe Stanley. Il était passé bien près, au terme de la saison 1974-1975, mais les Sabres se sont inclinés en six matchs en finale devant les Flyers de Philadelphie. L’ancien attaquant, qui a aussi porté les couleurs des Maple Leafs de Toronto, des Penguins de Pittsburgh et des Rockies du Colorado, a conclu sa carrière avec 702 points en 744 matchs. Robert a rendu l’âme à l’âge de 72 ans, à Port Charlotte, en Floride, quelques jours après avoir été victime d’un grave malaise cardiaque.

John Madden

85 ans | Football

Véritable icône du monde du football, John Madden a occupé les fonctions d’entraîneur-chef des Raiders d’Oakland pendant 10 saisons, de 1969 à 1978. Le point culminant de sa carrière est survenu au terme de la saison 1976, quand il a mené son équipe au Super Bowl 11, gagné 32 à 14 par la formation californienne contre les Vikings du Minnesota. Ses nombreux exploits, dont sa fiche de 103-32-7, qui lui vaut le deuxième plus haut taux de victoire (0,759) parmi tous les entraîneurs-chefs dans l’histoire de la NFL, lui ont permis d’obtenir une place au Temple de la renommée du football, en 2006. Avant d’amorcer sa carrière d’instructeur, Madden avait tenté sa chance comme joueur dans la NFL. Il avait même été repêché en 21e ronde (244e au total) par les Eagles de Philadelphie lors de l’encan de 1958, mais une blessure à un genou à son tout premier camp d’entraînement avait mis fin prématurément à sa carrière de joueur. Au terme de sa carrière d’entraîneur, Madden a occupé des postes d’analyste pour différentes chaînes télévisuelles américaines, dont CBS Sports (1979-1993), Fox Sports (1994-2001), ABC Sports (2002-2005) et NBC Sports (2006-2008). L’ancien instructeur a aussi prêté son nom et sa voix au célèbre jeu Madden NFL, produit annuellement par l’entreprise Electronic Arts (EA Sports).

Tony Esposito

78 ans | Hockey

Un des premiers gardiens à pratiquer le style papillon, il a joué quatre ans dans les rangs universitaires américains, chemin peu fréquenté à l’époque pour accéder à la LNH. Il a disputé 15 de ses 16 saisons avec les Blackhawks, amorçant sa carrière avec le Canadien en 1968. Il a remporté la coupe Stanley cette année-là comme réserviste de Rogatien Vachon. Titulaire du Vézina à deux autres reprises, en 1972 et 1980, il trouve sa place au panthéon du hockey en 1988.

Paul Westphal

70 ans | Basketball

Il a joué dans la NBA de 1972 à 1984, portant les couleurs de Phoenix, de Seattle, des Knicks de New York et des Celtics de Boston, avec qui il a remporté le championnat en 1974. Comme entraîneur, il a mené les Suns en finale en 1993 et il a dirigé les SuperSonics et les Kings de Sacramento.

John Muckler

86 ans | Hockey

Il amorce sa carrière d’entraîneur avec les North Stars du Minnesota en 1968. Il a mené les Oilers d’Edmonton à la Coupe Stanley en 1989-90. Il a également piloté Buffalo et les Rangers de New York. Il a été entraîneur adjoint avec la formation canadienne qui a remporté la Coupe Canada en 1984 et 1987.

Hank Aaron

86 ans | Baseball

Une légende, il a joué 23 saisons entre 1954 et 1976, portant l’uniforme des Braves de Milwaukee puis d’Atlanta. Avec 755 coups de circuit en carrière, il a battu le record précédemment détenu par Babe Ruth. Il a frappé 24 circuits au plus chaque année entre 1955 et 1973.

Tommy Lasorda

93 ans | Baseball

Il a été l’une des figures les plus connues de l’histoire des Dodgers de Los Angeles. Gérant de l’équipe de 1976 à 1996. Il a remporté deux fois la Série mondiale (1981 et 1988) et a été nommé deux fois gérant de l’année (1983 et 1988). Il a aussi remporté quatre titres de la Ligue nationale et huit titres de division.

Don Sutton

75 ans | Baseball

Dans une carrière de 23 saisons, il a porté les couleurs des Dodgers de Los Angeles, des Astros de Houston, des Brewers de Milwaukee, des A’s d’Oakland et des Angels de la Californie. Il a récolté 324 victoires et pointe au septième rang de l’histoire pour les retraits au bâton avec 3574.

George Armstrong

90 ans | Hockey

Il a disputé 21 saisons avec les Maple Leafs de Toronto. Il a la distinction d’avoir marqué le dernier but de l’ère de la LNH à six équipes et c’était lors de la finale de la Coupe Stanley de 1967, la dernière que les Leafs ont remportée.

Grant Jackson

78 ans | Baseball

Lanceur de relève gaucher qui a porté brièvement les couleurs des Expos en 1981. Il a aussi joué pour Philadelphie, Baltimore, les Yankees de New York, et Kansas City. Il a remporté la Série mondiale en 1979 avec les Pirates.

Ralph Backstrom

83 ans | Hockey

Il a porté les couleurs du Canadien pendant 13 saisons. Pendant son passage à Montréal, il a remporté six coupes Stanley et a été sacré recrue de l’année en 1959. Il a réalisé sept saisons de plus de 20 buts dans la LNH.

Joe Hardy

75 ans | Hockey

Il a disputé 63 matchs dans la LNH avec Oakland et la Californie de 1969 à 1971. En 1975-76, il a établi un record du hockey professionnel avec une saison de 208 points avec les Jaros de la Beauce, une marque éclipsée par Wayne Gretzky (212 points). Il a également dirigé les Cataractes de Shawinigan et les Harfangs de Beauport de la LHJMQ.

Irving Grundman

92 ans | Hockey

Homme de projets, il a d’abord cofondé les salons de quilles Laurentien. Il a été directeur général du Canadien et sans avoir de réelle expérience en hockey de 1978 à 1983, remportant la coupe Stanley à sa première saison. Il a également eu une carrière politique.

Christian Daigle

42 ans | Hockey

Ancien joueur de la LHJMQ, il a fondé la firme Momentum Hockey en 2011, dont il était le président au moment de son décès, à l’âge de seulement 42 ans. La firme connaît du succès et compte de nombreux clients connus dans son portfolio, dont Alexis Lafrenière, Antoine Roussel, Cédric Paquette et Marie-Philip Poulin.

Frank Williams

79 ans | F1

Le fondateur de l’écurie Williams, en Formule 1, a connu beaucoup de succès durant les années 1980 et 1990. Son écurie a entre autres remporté neuf championnats des constructeurs et sept championnats des pilotes. Plusieurs grands noms du sport automobile ont été couronnés derrière le volant d’une Williams, dont le Canadien Jacques Villeneuve, mais aussi Alain Prost, Nelson Piquet et Keke Rosberg.

Demaryius Thomas

33 ans | Football

Le receveur de passes, qui a principalement joué pour les Broncos de Denver, mais aussi pour les Texans de Houston et les Jets de New York, s’est démarqué durant son passage au Colorado. De 2012 à 2015, avec Peyton Manning comme quart-arrière, Thomas a franchi le plateau des 1300 verges de gains par la voie des airs à chaque saison. Thomas a même gagné le Super Bowl avec les Broncos, au terme de la campagne 2015. Il est décédé au jeune âge de 33 ans.

Jocelyne bourassa

74 ans | Golf

Elle a été non seulement une pionnière de sa discipline au Québec, mais également une ambassadrice du golf dans le monde entier. Ce n’est pas sans raison qu’on la considère à ce jour la meilleure joueuse de l’histoire du Québec.

Originaire de Shawinigan-Sud, elle fait ses débuts chez les amateurs dans les années 1960. Comme amateur, elle remporte trois fois le championnat junior du Québec et quatre fois le championnat amateur du Canada.

C’est en 1972 qu’elle fait le saut chez les professionnelles et elle le fait avec aplomb puisqu’elle remporte le titre de recrue de l’année de la LPGA, l’association de golf féminine. Elle reçoit également le titre d’athlète féminine de l’année au Canada en 1972 en plus de recevoir l’Ordre du Canada.

Elle frappe un coup d’éclat en juin 1973 quand elle remporte l’Omnium canadien alors connu sous le nom de La Canadienne, le tout devant ses partisans au golf municipal de Montréal. Elle devient alors la première Canadienne à remporter un tournoi de la LPGA en sol canadien. Il faudra attendre 2018 pour que Brooke Henderson l’imite. Elle demeure par ailleurs la seule Québécoise à avoir remporté une victoire sur le circuit de la LPGA.

Une blessure au genou l’embête en 1979 et la force à prendre sa retraite. Mais son passage sur les terrains de golf lui vaudra une intronisation aux panthéons du golf canadien et québécois en 1996. En 1992, elle a aussi été reçue au Temple de la renommée du sport québécois.

Après sa carrière, elle est restée impliquée dans le monde du golf en plus de consacrer son temps à diverses causes comme le programme de Golf en milieu scolaire. Elle a également apporté son aide aux enfants malentendants.

Rodrigue Gilbert

80 ans | Hockey

Né à Montréal, Rodrigue Gilbert a passé l’ensemble de ses 18 saisons en carrière dans la Ligue nationale avec les Rangers de New York, où il a amassé 1021 points en 1065 matchs. Son temps dans la Grosse Pomme, durant les années 1960 et 1970, lui a même valu le surnom de « Mr. Ranger ». Gilbert n’a jamais mis la main sur la coupe Stanley, mais cela ne l’a pas empêché d’être intronisé au Temple de la renommée du hockey en 1982. Son chandail numéro 7 a d’ailleurs été le premier à être retiré dans les hauteurs du Madison Square Garden, en 1979. De plus, un aréna porte son nom dans l’arrondissement de Pointe-aux-Trembles à Montréal. Gilbert s’est éteint à l’âge de 80 ans, dans sa résidence à New York. Ce n’est toutefois pas simplement pour ses exploits sur la glace que le Québécois a marqué l’imaginaire des New-Yorkais, amateurs ou non de hockey, mais aussi pour ses qualités humaines, lui qui est devenu une véritable icône de la ville américaine. Il était entre autres un grand ami de l’ancien quart-arrière vedette des Jets de New York Joe Namath.

Michael Soles

54 ans | Football

Originaire de Pointe-Claire, Soles évoluait au poste de centre-arrière, il a d’abord évolué avec les Redman de McGill avant d’entreprendre une carrière dans la Ligue canadienne de football.

Il a joué pour les Eskimos d’Edmonton de 1989 à 1995 et est rentré au bercail quand les Alouettes sont revenues à Montréal, en 1996. Il a pris sa retraite en 1999. Au cours de sa carrière, il a remporté la coupe Grey avec les Eskimos en 1993. Il a aussi gagné la coupe Vanier avec les Redman en 1987.

Il est devenu l’un des visages importants de la nouvelle mouture des Alouettes et a été un coéquipier vaillant pour Tracy Ham et Mike Pringle qui torturaient les défensives adverses à l’époque.

En 11 saisons dans la LCF, il a récolté 3007 verges sur 579 courses et 3501 verges en 325 attrapés. Il a aussi inscrit 70 touchés, dont 45 au sol.

Depuis 2013, il était atteint de la maladie de Lou Gehrig, la sclérose latérale amyotrophique.

Walter Gretzky

82 ans | Hockey

Sans la créativité de ce réparateur pour Bell Canada, le monde du hockey ne serait peut-être pas le même aujourd’hui. Parce que Wayne Gretzky a toujours dit que l’approche de son père avait joué un rôle important dans sa formation. C’est d’ailleurs de Walter que vient la célèbre phrase « Patine vers où la rondelle s’en va, non pas vers où elle était ».

Walter Gretzky a lui-même été joueur de hockey, atteignant le niveau junior B qui était fort à l’époque. C’est dès l’âge de trois ans que le petit Wayne commence à profiter de l’expertise de son père qui l’entraîne sur la patinoire construite dans la cour familiale. Selon la Merveille, c’est grâce à son père qu’il a développé un sens inouï de l’anticipation qui lui a permis d’établir une foule de records dans la LNH.

Il a de plus été impliqué dans des œuvres de charité en plus de recevoir trois doctorats honorifiques des universités McMaster, Nipissing et Wilfrid- Laurier.

Bobby Schmautz

76 ans | Hockey

Il a joué pendant 13 saisons dans la LNH où il a évolué pour Chicago, Vancouver, Boston, Edmonton et Colorado. Défenseur offensif, il a récolté 557 points en 764 matchs dans la LNH.

Max Mosley

81 ans | Formule 1

Il a été pilote et a créé l’écurie March qui a fait partie du paysage de la Formule 1 jusqu’à la fin des années 1970. Après un détour en politique au début des années 1980, il revient comme président de la Fédération du sport automobile en 1986 pour ensuite devenir président de la Fédération internationale de l’automobile de 1993 à 2009.

Jim Girard

83 ans | Boxe

On le considère comme le père de la boxe en Mauricie. Boxeur, entraîneur et promoteur, il a initié plusieurs figures de proue de la boxe québécoise, comme Régis Lévesque et Yvon Michel. Il a plus tard veillé sur le regretté Patrice L’Heureux, un poids lourd bien connu de la Mauricie qui a déjà été champion canadien.

Tom Kurvers

58 ans | Hockey

Réclamé par le Canadien en 1979, ce défenseur portera les couleurs montréalaises pendant deux saisons avant d’être échangé aux Sabres de Buffalo après le premier match de la saison 1986-1987. Il aura tout de même remporté la coupe Stanley à Montréal le printemps précédent.

Matiss Kivlenieks

24 ans | Hockey

Ce gardien letton faisait partie des Blue Jackets de Columbus. Il est décédé tragiquement quand, lors des célébrations de l’Indépendance américaine, il a été atteint au thorax par un feu d’artifice.

Bill Virdon

90 ans | Baseball

Il a été gérant des Expos en 1983 et 1984. Comme joueur, il a été élu recrue de l’année dans la Ligue nationale en 1955. Il a remporté la Série mondiale en 1960 et un gant doré en 1962 avec les Pirates de Pittsburgh. Il a été gérant des Pirates et des Yankees de New York.

Yvon Duhamel

81 ans | Moto et motoneige

Il a fait sa renommée dans les courses de motoneige, remportant le Championnat du monde en 1970. Il a été pilote de moto pour l’écurie Kawasaki. Il a aussi participé à une course de la Winston Cup de NASCAR en 1973, terminant 10e. Il était le père du pilote de moto Miguel Duhamel.

Robert Wetenhall

86 ans | Football

Ancien propriétaire des Alouettes de 1997 à 2019. Entre 2000 et 2010, l’équipe a participé à huit finales de la Coupe Grey la remportant à trois reprises en 2002, 2009 et 2010. Au cours de ses 22 années comme propriétaire, l’équipe a remporté le titre de la section Est à 10 reprises et a totalisé 223 victoires. Intronisé au Temple de la renommée du football canadien à titre de bâtisseur en 2015.

Jimmy Hayes

31 ans | Hockey

Choix de deuxième ronde des Maple Leafs en 2008, il n’a jamais joué pour Toronto dans la LNH, mais a plutôt porté les couleurs de Chicago, de la Floride, de Boston et du New Jersey. Il a pris sa retraite hâtivement au terme de la saison 2018-2019.

Jeanette Zacarias Zapata

18 ans | Boxe

Jeune boxeuse mexicaine de 18 ans, elle est devenue tristement célèbre, car elle est décédée de ses blessures à la suite d’une défaite par knock-out contre la Québécoise Marie-Pier Houle. À la suite du combat, elle avait été placée dans un coma artificiel dont elle n’est jamais sortie.

Leon Spinks

67 ans | Boxe

Sa carrière s’est étalée de 1977 à 1995. Il a établi son principal fait d’armes en raflant le titre incontesté des poids lourds en 1978 grâce à une victoire sur Mohamed Ali, une victoire qui est considérée comme l’une des plus grandes surprises de l’histoire de la boxe.

David Patten

47 ans | Football

Receveur de passe, il a connu un parcours atypique puisqu’il n’a pas été repêché dans la NFL, il a plutôt été découvert par les Firebirds d’Albany de l’Arena Football League en 1996. À la suite de cette saison, les Giants de New York lui ont offert un contrat, ce qui a pavé la voie à une carrière de 12 saisons dans la NFL.

Francis Perron

25 ans | Football

Joueur de ligne, ce Québécois évoluait dans les rangs universitaires pour les Gee-Gees d’Ottawa quand il est décédé après une rencontre face à l’Université de Toronto. Vétéran de cinquième année, il avait reçu deux fois l’honneur de l’étudiant-athlète au pays.

Julio Lugo

45 ans | Baseball

Arrêt-court originaire de la République dominicaine, il a disputé 12 saisons dans le baseball majeur, portant les couleurs de Houston, Tampa Bay, des Dodgers de Los Angeles, de Boston, de St. Louis, de Baltimore et d’Atlanta.