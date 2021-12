Un garçon de 12 ans tué dans un accident des feux d'artifice aux Pays-Bas

Un garçon de 12 ans a été tué et un autre grièvement blessé dans un accident de feux d'artifice aux Pays-Bas, malgré une interdiction nationale de feux d'artifice pour le Nouvel An à cause de la pandémie, a déclaré vendredi la police.

Les enfants regardaient un adulte déclencher des feux d'artifice à l'aide d'un appareil artisanal lorsque l'accident s'est produit, à Haaksbergen, dans l'est du pays, près de la frontière allemande.

«Un garçon de 12 ans est décédé après l'incident. Un autre garçon a été transporté à l'hôpital», a «tweeté» la police.

«Les enfants n'avaient rien à voir avec l'incident», a-t-on ajouté.

La police a déclaré avoir arrêté un homme et ouvert une enquête.

À l'occasion du Nouvel An, les Néerlandais tirent traditionnellement des feux d'artifice dans les rues et les jardins, une pratique populaire qui fait de nombreux blessés.

Le gouvernement a interdit pour la deuxième année consécutive les feux d'artifice, pour éviter de surcharger les hôpitaux débordés par l'épidémie.

En 2019, plus de 1300 personnes ont été soignées pour des blessures dues aux feux d'artifice. Après l'interdiction des feux d'artifice en 2020, ce nombre a baissé de 70%.