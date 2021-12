Un jour de l'an plus tranquille que prévu

Pour une deuxième année consécutive, le Québec sera en partie confié pour le passage à la nouvelle année.

• À lire aussi: Nouveau sommet: hausse record de 16 461 cas de COVID-19 et 13 décès au Québec

• À lire aussi: Québec serre la vis: voici les nouvelles mesures qui entreront en vigueur aujourd'hui à 17 h

• À lire aussi: Québec serre la vis: des mesures qui auraient dû être prises la semaine dernière, croit le Dr Bolduc

Plusieurs ont dû annuler leur réveillon après l’annonce des nouvelles mesures sanitaires. Des groupes de six, tous sont obligés de se restreindre à leur bulle familiale.

Ainsi Karine Cloutier passera ainsi la veillée seule dans son logement de Montréal. Pas la soirée rêvée, mais pour Mme Cloutier se sera tout de même plus facile que l’an dernier.

«L'année dernière, ça avait été pas mal plus "tough"! Mon conjoint était de l'autre côté des frontières, les frontières étaient fermées, j'avais déménagé ma mère en CHSLD», explique-t-elle.

«Cette année, c'est juste: "ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit plus agréable, plus joyeux?" Je vais appeler ma mère à l'heure du souper et ça va être ça.»

Si les Québécois vont fêter 2022 chez eux, cela ne les empêche d'agrémenter la soirée d'une bouteille de vin ou de bulles, ou encore d'un repas copieux.

«On fait des petites provisions pour les quelques jours qui s'en viennent», précise un citoyen rencontré par TVA Nouvelles.

«Une belle bouteille de bulles qui vient de rentrer aujourd'hui, donc je viens la chercher. Je vais tout seul avec ma copine aujourd'hui», ajoute un autre.

Alors que plusieurs démontrent de la résilience, les psychologues sont tout de même inquiets de la santé mentale des Québécois.

«On est très inquiets. C'est sûr que le retour des mesures va avoir un impact majeur sur la santé mentale», croit la psychologue Karine Gauthier.

Dans de pareilles périodes, elle recommande de se faire plaisir.

«Ce serait, le plus possible, de quand même faire quelque chose de spécial, même si on n'a pas vraiment envie. Ça peut être de se commander de la nourriture ou se faire quelque chose qu'on aime beaucoup.»

À voir aussi