Une place pour les nouveaux projets en 2022

Nombreuses sont les personnes qui, en début d’année, se surprennent à formuler des souhaits et à prendre des résolutions. Le Nouvel An semble une bonne occasion pour faire le point sur sa vie et entreprendre de nouveaux projets.

Naturellement, la période actuelle de pandémie teintera abondamment le regard porté sur ces vœux et désirs exprimés. Mais il y aura toujours des personnes qui désireront se marier, avoir des enfants, faire l’achat d’une propriété, avoir une meilleure qualité de vie, une sexualité plus épanouissante...

Est-ce que le seul fait de « vouloir » quelque chose fait en sorte que cela se réalise ? Quels impacts, sur les individus, sur le couple, peuvent avoir des projets qui ne se concrétisent pas ? Comment parvenir à réaliser des projets de vie ?

Les rêves, les envies, les désirs font partie de l’ensemble complexe qui compose l’univers d’une personne. Or, il ne va pas toujours de soi d’identifier clairement ce qui nous fait vibrer personnellement. Pour Michel Lejoyeux, psychiatre, « l’absence d’envie forte expose au vide existentiel, à l’ignorance de “qui l’on est”. Ce sont nos désirs qui donnent un sens à notre vie [...] Envie, caprice, aspiration... Il ne faut négliger aucune de ses nuances, détaille-t-il. C’est en les reconnaissant que l’on retrouve ou entretient son enthousiasme ».

Avoir le désir de se projeter dans l’avenir en tant qu’individu, en tant que couple, pourrait dévoiler, chez certaines personnes, un souhait de vivre des sentiments de sécurité et de stabilité quotidiennes. La formation d’un couple ne repose pas sur « l’addition » de deux personnes. Former un couple comporte son lot de travail pour établir un fonctionnement adéquat et une dynamique saine. Les projets communs se greffent à la dynamique pour lui permettre de conjuguer désirs, valeurs et modes de vie.

On pourrait donc affirmer que les projets peuvent servir à se réaliser, mais aussi à se définir comme individu ; c’est pourquoi, toujours selon des experts, sans projets il semble manquer des éléments pour aller de l’avant pour s’épanouir et il en irait de même au sein d’un couple.

Communs ou individuels

Savoir conjuguer projets communs et projets individuels relève parfois de l’exploit ! Car la gestion de tout cela demande énormément de communication et est parfois rendue plus complexe par le fait de croire que la force de sentiments amoureux suffit pour avancer harmonieusement ensemble.

Le défi ultime ? Incorporer les projets individuels à ceux de couple ! Car les personnes qui choisissent de laisser tomber leurs projets ou leurs rêves personnels risquent probablement de se retrouver dans des situations d’insatisfaction.

L’impact que peuvent avoir sur le couple des projets qui ne se concrétisent pas peut être dévastateur si les deux partenaires ne communiquent pas adéquatement ou ne savent pas aller chercher de l’aide lorsque cela s’avère nécessaire.

Tous les projets ne sont pas obligés de se réaliser, mais trop de projets non réalisés laissent des traces indélébiles et corrompent la relation.

Il faut savoir trouver l’équilibre ! C’est ce que l’on se souhaite pour 2022... et le plus important : beaucoup de santé.

DES PROJETS À DEUX

Comment conjuguer des projets (individuels et de couple) ?

1. savoir reconnaître vos propres besoins et désirs (sexuels et non sexuels),

2. savoir écouter ceux de l’autre,

3. déterminer des priorités,

4. être équitable – c’est-à-dire faire de la place aux partenaires dans la réalisation des projets (car il peut être facile, lorsqu’on est amoureux, de se laisser « influencer » par les désirs et les besoins de l’autre et d’oublier les siens).