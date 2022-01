Batterie trop dispendieuse, il préfère faire exploser sa Tesla

Le propriétaire d’une voiture Tesla qui devait faire remplacer la batterie de sa voiture a préféré la faire exploser plutôt que de payer une somme faramineuse pour la réparer.

Tuomas Katainen a ainsi refusé de payer les plus de 22 000 $ nécessaires pour changer la batterie de sa voiture. Le Finlandais avait fait l’acquisition de sa Model S 2013 usagée il y a à peine un an et demi.

L’homme a donc fait appel aux «Bomb Dudes», des Youtubeurs connus pour faire exploser des choses, a rapporté CNN.

Et le trio de Youtubeurs n’a pas fait les choses à moitié, créant même un mannequin ressemblant à Elon Musk, célèbre fondateur de Tesla.

Tuomas Katainen lui-même a eu le privilège de faire détonner les 66 livres de dynamite qui ont permis de réduire sa voiture en miettes.

La vidéo de l’explosion est devenue virale sur Internet dans les derniers jours, alors que des internautes ont demandé à Elon Musk s’il pouvait offrir une nouvelle voiture à l’homme.

Tesla n’a pas répondu aux demandes d’entrevue de CNN.

La garantie standard du véhicule est de huit ans ou 150 000 kilomètres. Elle peut cependant être révoquée si la batterie a été ouverte ou réparée par une personne non autorisée par le fabricant.

