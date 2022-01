COVID-19: les règles d'isolement assouplies en France

Les règles d'isolement des personnes positives à la COVID-19 et de leurs contacts seront allégées en France à partir de lundi pour celles ayant un schéma vaccinal complet, afin de préserver la vie socio-économique du pays, a annoncé le gouvernement.

Les personnes positives complètement vaccinées devront s'isoler pendant sept jours quel que soit le variant, un isolement qui pourra être levé au bout de cinq jours en cas de test antigénique ou PCR négatif.

Et il n'y aura plus de quarantaine pour les personnes cas contact disposant d'un schéma vaccinal complet. Celles-ci devront cependant strictement respecter les gestes barrières et «faire des tests réguliers», a expliqué le ministre de la Santé, Olivier Véran, dans une interview au journal du dimanche.

Jusqu'ici, en France, les personnes positives devaient s'isoler dix jours, et les cas contacts d'une personne ayant contracté le variant Omicron devaient s'isoler au minimum 7 jours. La durée d'isolement pouvait en outre atteindre 17 jours, quel que soit le variant, lorsque l'on partageait le domicile d'une personne positive.

Ce changement de règles répond à la nécessité de «tenir compte de l'évolution extrêmement rapide de la diffusion du variant Omicron en France», et doit permettre d'«avoir une balance-bénéfice-risque visant à assurer la maîtrise des contaminations tout en maintenant la vie socio-économique», a expliqué le ministère de la Santé dans un communiqué.

De plus, «les premières données virologiques disponibles» montrent «une durée d'incubation du variant Omicron plus rapide que pour les précédents variants, allant en faveur d'une réduction possible de la durée d'isolement».

De leur côté, les personnes testées positives et n'ayant pas de schéma vaccinal complet devront s'isoler dix jours, avec une sortie possible au bout de sept jours selon les mêmes conditions. La quarantaine de sept jours est également maintenue pour les cas contacts n'ayant pas de schéma vaccinal complet, qui devront obtenir un test négatif à l'issue de cette période pour pouvoir sortir de l'isolement.

