Le premier bébé de l’année serait né dans la Capitale-Nationale

Le premier bébé de l’année 2022 au Québec serait né dans la région de la Capitale-Nationale, à 00 h 37 à l’Hôpital Saint-François d’Assise du CHU de Québec-Université Laval.

Le poupon est un garçon de 6,2 livres nommé Charles. Il est le second enfant de la famille qui réside sur le territoire de la Ville de Québec.

«La mère et l'enfant se portent bien», a indiqué le CHU de Québec-Université Laval sur les réseaux sociaux, en félicitant chaleureusement les nouveaux parents et à leur transmettant leurs vœux de bonheur.

La course au premier bébé de l’année a bien failli être remportée par une fille, née deux minutes plus tard, à 00 h 39, au sein des installations de l’Hôpital de La Malbaie. «L’accouchement s’est bien déroulé et la petite pèse 5 livres et 7 onces», déclaré le CIUSS de la Capitale-Nationale.